Hasičku kvůli přivýdělku 14 tisíc ročně vyhodili z práce. Protiústavní, míní soudce

PRAHA Eva O. vedle dlouholeté služby u hasičů vedla účetnictví sousedům sdruženým ve společenství vlastníků jednotek, za rok si přišla na 14 tisíc korun. Tento vedlejší příjem jí ve finále stál místo ve sboru, podle jejího šéfa tím porušila předpisy. Propustil ji. Bývalá hasička se proti ztrátě povolání brání, spor se dostal až k Nejvyššímu správnímu soudu. Podle jednoho z jeho soudců, Tomáše Langáška, jsou zmíněné předpisy protiústavní, k nejvyšší soudní instanci v zemi tak podal stížnost.

Eva O. přišla o práci v květnu 2013, kdy ji ze služebního poměru propustil tehdejší velitel pražských hasičů Jaromír Pešek. Hasička se snažila zachránit si místo podáním odvolání ke generálnímu řediteli Hasičského záchranného sboru České republiky Drahoslavu Rybovi, ten se však za svého přímého podřízeného postavil. Eva O. tak musela sbor opustit.

Oba nadřízení propuštěné hasičky vycházeli ze zákona o služebním poměru, jenž zapovídá aktivním příslušníkům bezpečnostních sborů přivydělávat si bokem. Legislativa sice dovoluje výjimky, jež výslovně v interním předpisu vyjmenovávají ředitelé sborů, vedení účetnictví vlastníkům bytových jednotek za úplatu však do takových výjimek generální ředitel hasičů nezařadil.

Bývalá příslušnice po potvrzení svého vyhazovu podala na generálního ředitele Rybu žalobu, která ji má vynést zpět do jejího původního místa. V žalobě mimo jiné argumentovala, že předchozí předpisy platné do roku 2007 jí zmíněné „podnikání“ dovolovaly, od nadřízených má od roku 2001 k vedení účetnictví souhlas a že zmíněný „vedlejšák“ nijak nezasahuje do její práce.

‚Nebyla to správa majetku, brala za to peníze‘

Eva O. se bránila také tím, že účetnictví vedla v souvislosti se správou vlastního majetku. Je totiž členem zmíněného společenství, přičemž péči o vlastní majetek interní předpisy umožňují. Jenže bývalá hasička u všech instancí narazila kvůli tomu, že za to brala peníze. Městský soud v Praze tak její žalobu letos v dubnu zamítl.

„Zřídila si živnostenský list a příjmy za vedení účetnictví uváděla v daňovém přiznání jako příjmy osoby samostatně výdělečně činné. To znamená, že sama žalobkyně všemi těmito svými úkony dávala jednoznačně najevo, že se v případě uvedené činnosti jedná o podnikání, a nikoliv o správu vlastního majetku,“ uvedla mimo jiné v rozsudku soudkyně Karla Cháberová.

Někdejší hasička kasační stížností dostala svůj případ až před Nejvyšší správní soud. Spor rozhoduje jeho šestý senát, jenž se Evy O. předběžně zastal. Sice stížnosti zatím nevyhověl, ale jenom proto, že v jejím vyhazovu našel ústavněprávní rozměr. „Akceptovat propuštění příslušnice hasičského sboru za daných okolností jen na základě zákazu obsaženého v instrukci ředitele hasičského sboru se nám nejevilo jako lehce stravitelné,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz předsedá senátu Tomáš Langášek.

Podle něj jde totiž proti ústavě, aby výjimky za zákazu podnikání pro příslušníky určoval jejich nadřízený. Tuto pravomoc sice svěřuje šéfům bezpečnostních sborů platný zákon o služebním poměru, ale danou pasáž považuje soudce za protiústavní. Výjimky se mají prý stanovit jinak. „Podle ústavy platí, že omezení základních práv, tedy i vykonávat jinou výdělečnou činnost, musí být svěřeno zákonu, který je přijat v otevřeném, demokratickém a veřejností kontrolovaném zákonodárném procesu,“ podotkl Langášek.

Pokyny jsou zneužitelné, upozorňuje Langášek

Soudce navíc poukazuje na to, že ředitelé různých bezpečnostních sborů, hasičů, policie či vězeňské služby, mohou svým lidem dovolovat různé vedlejší způsoby obživy, což by bylo diskriminační. „Je to zásadní – za minulého režimu, kdy neplatila dělba moci, nebyl parlament důležitý a vše podstatné bylo upravováno a řízeno nejrůznějšími vládními, ministerskými a úředními vyhláškami, instrukcemi a pokyny, takže to bylo nepřehledné, nekontrolovatelné a zneužitelné,“ přibližuje.

Kdo si stěžuje? Soudce Nejvyšší správního soudu Tomáš Langášek (* 1974) absolvoval Právnickou fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1999), postgraduální vzdělání (titul LL.M.) získal na Central European University v Budapešti (2000).

První zkušenosti sbíral v Kanceláři veřejného ochránce práv v letech 2001 až 2003, poté dalších téměř deset let působil u Ústavního soudu, nejprve jako asistent předsedy, později jako vedoucí analytického odboru a od roku 2009 jako generální sekretář Ústavního soudu.

V březnu roku 2013 se stal soudcem Nejvyššího správního soudu, kde je od srpna loňského roku předsedou jednoho ze senátů.

Soudce tak podal ústavní stížnost, kterou Ústavní soud přijal na začátku září. Navrhuje příslušnou část služebního zákona zrušit. Než strážci ústavy jeho návrh vypořádají, Langášek řízení o podnětu Evy O. přerušil. Pro rozhodnutí chce mít v rukou jasný názor Ústavního soudu. „Průměrná délka řízení v plenárních věcech byla v loňském roce 10 měsíců, v dlouhodobém horizontu se pohybuje kolem jednoho roku,“ řekla ke lhůtám mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková.

Výpověď pro bývalou hasičku nechtějí nadřízená místa komentovat. Odvolávají se na to, že příběh kolem propuštění Evy O. není uzavřený. „Do doby rozhodnutí soudu nám nepřísluší se k této věci vyjadřovat, spor je řešen mezi soukromou osobou a Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky,“ sdělil serveru Lidovky.cz mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Obdobně reagovalo i ministerstvo vnitra, pod nějž hasiči spadají.