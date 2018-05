VIDEO: Ochrnuté ženě pomáhá jen konopí, i přes vyhraný soud je odkázaná na nelegální zásoby

O NEMOCI Je chronické autoimunitní onemocnění, při kterém lidský imunitní systém napadá centrální nervovou soustavu. To ovlivňuje schopnost nervových buněk v mozku a míše spolu vzájemně komunikovat. Nemoc postihuje zejména mladé dospělé (od 20 do 40 let) a její výskyt je častější u žen (přibližně v poměru 2:1). Pro roztroušenou sklerózu neexistuje žádná přímá léčba. Dostupné léky se zaměřují především na zmírnění obtíží, předcházení nových atak, zpomalení progrese onemocnění a zabránění invalidity. Pomoct ji nedokážou už ani její rodiče-důchodci. „Jen ji položit do vany, je téměř nemožné,“ říká otec. Kafková proto žije v ústavu sv. Josefa v Žirči, který se specializuje na pacienty s roztroušenou sklerózou.