Ledecká, Čech a Doleček jsou nominanty Sněmovny na vyznamenání

PRAHA Snowboardistka a lyžařka Ester Ledecká, fotbalový brankář Petr Čech a lékař a popularizátor zdravé výživy Rajko Doleček patří k lidem, které v pátek Sněmovna navrhla prezidentu Miloši Zemanovi na státní vyznamenání. Na nejvyšší státní vyznamenání, Řád bílého lva, poslanci navrhli mimo jiné velitele protinacistické odbojové organizace Obrana národa Josefa Bílého. Seznam čítá celkem 28 jmen.

Ledeckou a Čecha dolní komora nominovala na medaili Za zásluhy. Doleček figuruje mezi třemi osobnostmi navrženými na Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Na medaili Za zásluhy poslanci navrhli také například básníka a spisovatele Karla Sýse, novináře Josefa Klímu, motocyklového závodníka Jaroslava Faltu a videoherního scénáristu Daniela Vávru, k jehož nejznámějším dílům patří videohra Mafia: The City of Lost Heaven.



K dalším nominovaným na Řád bílého lva patří váleční letci Josef Ocelka a

Návrhy Sněmovny na státní vyznamenání Udělení medaile Za hrdinství: 1) Štěpán Gavenda in memoriam, 2) Věra Sosnarová, 3) Jaroslava Doležalová in memoriam Udělení medaile Za zásluhy: 1) Naděžda Urbášková - v oblasti kultury a výchovy, 2) Josef Suchár - o územní celek, 3) Karel Sýs - o literaturu, 4) Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. - v oblasti vědy, 5) Prof. Vadim Petrov - v oblasti kultury, 6) Jaroslav Falta - v oblasti sportu, 7) Čestmír Sekanina - v oblasti sportu, 8) Ester Ledecká - v oblasti sportu, 9) Josef Klíma - za dlouhodobou a příkladnou investigativní novinářskou práci, 10) Petr Čech - v oblasti sportu, 11) Daniel Vávra - v oblasti hospodářství, umění a kultury, 12) Prof. ing. Pavel Hobza, DrSc., FRSC, dr. h. c. - v oblasti vědy, 13) Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. - v oblasti vědy

Josef Bernat, válečný veterán Květoslav Prokeš, kterého popravil komunistický režim za protikomunistický odboj, a Karel Husárek, jenž stál před okupací u vzniku československého pevnostního systému. Mezi navržené na nejvyšší státní vyznamenání patří také rozhlasový pracovník Karel Lánský, který pomáhal po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 udržet vysílání rozhlasu.

Poslanci hlasovali po jednotlivých jménech, schvalování návrhů provázel zmatek. Místopředseda Sněmovny a předseda příslušného podvýboru Vojtěch Pikal (Piráti) zprvu vycházel z neaktuálního předběžného seznamu, jak jej projednal podvýbor. Některá jména ale později doplnil na seznam organizační výbor. Jednání dolní komory kvůli tomu muselo být na deset minut přerušeno.

Prezident návrhům Sněmovny, Senátu a vlády může, ale nemusí vyhovět. Loni Zeman ocenil ze sněmovních adeptů válečného veterána Antonína Šubrta, zakladatele a ředitele Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Vladimíra Maříka, rychlobruslařku a cyklistku Martinu Sáblíkovou, pneumologa Borise Šťastného, folklorní zpěvačku Jarmilu Šulákovou, zakladatele a ředitele Hospice Svaté Anežky České v Červeném Kostelci na Náchodsku Miroslav Wajsara a ekonoma Milana Zeleného.

Návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, jak je schválila Sněmovna: Propůjčení Řádu bílého lva: - vojenské skupiny: 1) plukovník

Květoslav Prokeš in memoriam, 2) generálmajor Josef Ocelka D.F.C. in memoriam, 3) Josef Bernat in memoriam, 4) armádní generál Josef Bílý in memoriam, 5) divizní generál Karel Husárek in memoriam, 6) armádní generál ing. Vojtěch Boris Luža in memoriam - občanské skupiny: 7) ThDr. Anton Gebert in memoriam, 8) Karel Lánský, 9) Jan Gajdoš in memoriam Propůjčení Řádu Tomáše Garrigua Masaryka: 1) Karl Schrammel in memoriam, 2) Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc. in memoriam, 3) Prof. MUDr. Martin Filipec, CSc.