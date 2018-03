Ledeckou nadchla gratulace od její platonické lásky Bryana Adamse

Dvojnásobné olympijské vítězce Ester Ledecké prostřednictvím videovzkazu pogratuloval kanadský zpěvák Bryan Adams, který je její platonickou láskou. Šampionka na lyžích i na snowboardu si blahopřání vyslechla jako překvapení na pondělní tiskové konferenci v Praze a byla z toho nadšená. Považuje to za další důkaz Adamsovy náklonnosti.

Když viděla vzkaz na velké obrazovce, hned se dožadovala, aby ho mohla dostat. „Budu se na to dívat pořád a pořád. Je to jasný důkaz, že mě miluje, teď už to ví všichni,“ řekla s úsměvem.



S osmapadesátiletým kanadským zpěvákem se kdysi setkala a on jí podepsal její růžovou kytaru. Napsal na ni vzkaz „S láskou, Bryan Adams“. Ledecká je přesvědčena, že jejich duše jsou navěky spřízněné.

Na kytaru s věnováním ale raději moc nehraje. „Bojím se, aby se nějak neotřel ten podpis. Teď plánuju, že to nechám přelakovat, aby se to zakonzervovalo a bylo to tam navždy,“ vyprávěla.

I na další setkání s Adamsem podle ní dojde. „Teď je na turné, připravuje další, bude to podle jeho programu, jak bude mít čas. My si k sobě vždycky cestu najdeme, takhle bych to shrnula,“ dodala dvaadvacetiletá Ledecká.

Bolavá záda a co bude dál

Ledecká si nyní léčí bolavá záda, kvůli kterým minulý týden nedokončila superobří slalom při finále Světového poháru v Aare a musela jen z cílového prostoru sledovat závěrečný závod SP snowboardistek ve Winterbergu. Plánuje, že se za týden vrátí k tréninku. Do poloviny dubna chce ještě objíždět menší závody na lyžích.



V německém Winterbergu jen převzala velký křišťálový glóbus za triumf v alpských snowboardových disciplínách. „Bylo to trošku nepříjemný, že jsem tam nemohla znovu závodit. Není žádná zábava stát v cíli a čekat, až si to holky odjedou, abych si mohla převzít ten velký glóbus,“ vyprávěla na dnešní tiskové konferenci, před kterou z rukou primátorky Adriany Krnáčové převzala symbolický klíč od Prahy.

V Praze navštívila renomovaného fyzioterapeuta Pavla Koláře. „Záda, musím zaklepat, jsou lepší. Za týden bych měla být schopná začít znovu trénovat a zase závodit,“ poznamenala.

I když Světové poháry v alpském lyžování i snowboardingu skončily, Ledecká ještě plánuje účastnit se závodů FIS na lyžích. „Konec vychází tak půlka dubna. Záleží, jaké závody budou vypsané. Já budu závodit, dokud budou závody,“ řekla.

„Poslední rozumné závody, a na rozum já tady apeluju, jsou 15. dubna ve Švýcarsku,“ doplnil její lyžařský trenér Tomáš Bank. Pak jsou ještě závody ve Skandinávii, kam by ale podle kouče neměla Ledecká jet. „Tos mi zatajil,“ poznamenala s úsměvem jeho svěřenkyně.

Po závodění ji ještě čeká testování nových lyží. „Potom bude čas třeba týden nebo dva týdny někdy v červnu nebo červenci si dát oraz. Nebo možná ne, asi nejsem ten typ,“ řekla Ledecká.

Na začátku setkání s novináři shlédla sestřih obou svých zlatých jízd z Pchjongčchangu včetně euforie zahraničních komentátorů po jejím šokujícím triumfu v superobřím slalomu. „Tohle mě fakt jako dojalo. Já jsem to viděla, ale bez té hudby a jinak. Ale mám co dělat momentálně,“ svěřila se. Její život se měsíc po olympiádě nijak zvlášť nezměnil. „Já si pořád jezdím z kopce dolů, mám kolem sebe svůj skvělý tým. Akorát spousta lidí na mě teďka kouká jinak. Chce se se mnou vyfotit, přijde si pro podpis, je to milé,“ doplnila.

Vedle olympijských her v Koreji jí sezona přinesla hodně dalších příjemných momentů. „Měla jsem radost, že jsem se dostala na finále (lyžařského) Světového poháru, že jsem tam mohla závodit. I závod (na snowboardu) ve Scuolu byl nádhernej. Měli jsme krásný ubytování, byla tam skvělá atmosféra. Myslím, že celá sezona se strašně povedla,“ pochvalovala si.

Ráda by proto udržela oba své týmy pohromadě. „Já si myslím, že vítězný tým by se neměl měnit. Pokud jde o mě, tak bych si přála, aby se mnou všichni členové týmu pokračovali další sezonu,“ řekla.

K rychlostním disciplínám a obřímu slalomu by chtěla na lyžích přidat ještě další disciplínu. „Já bych chtěla strašně jezdit slalom a možná se nám to příští rok povede,“ řekla. Kouč Bank to ale považuje za reálné jen v případě, že by omezila snowboarding, aby bylo víc času na lyžařský trénink.