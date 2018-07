Upečte si legendární třešňový koláč ze seriálu Twin Peaks. Nejlépe chutná s kávou černou jako půlnoc

Ochutnejte třešňový koláč inspirovaný kultovním seriálem Twin Peaks. V televizní sérii režiséra Davida Lynche hraje jídlo důležitou roli, avšak nejvíce pozornosti je věnováno legendárnímu „Cherry Pie”, tedy třešňovému koláči.

Twin Peaks se vrátil po 26 letech i s třešňovým koláčem

Americký seriál Twin Peaks z devadesátých let se minulý rok vrátil na naše obrazovky s třetí sérií. Zažil opravdové znovuzrození a skalní fanoušci se pokračování nemohli dočkat. A třešňový dort je znovu na scéně! Jde o velmi šťavnatý třešňový koláč s křehkého těsta, zakrytý mřížkou s krystalky cukru.

Doporučuji ho podávat tak, jak to dělá hrdina seriálu agent FBI Dale Cooper, s velkým hrnkem „sakra dobré kávy, černé jako půlnoc na bezměsíčné noci“. Doufám, že vás koláč stejně jako agenta Coopera, dostane.

Bizarní seriál stojí za třešňovým koláčem

Už déle než rok slibuji svému synovi, že mu upeču tolik žádaný a legendární cherry pie, tedy třešňový koláč. Podlehla jsem přání a jakmile jsem sehnala třešně, pustila se do pečení. Najít autentický recept pro třešňový koláč se zdá být stejně lehké jako v seriálu najít vraha Laury Palmerové. Vznikl podle neuatorizované kuchařky Twin Peaks od Lindsey Bowden, jen s menším podílem cukru, a to podle kyselosti třešní. Tak si pochutnejte!

Třešňový koláč ze seriálu Twin Peaks

Na korpus:

kulatá forma s vroubkovaným okrajem o velikosti 24 cm

450 g hladké mouky pro křehká těsta



50 g mletých mandlí

100 g moučkového cukru

špetka soli



250 g nesoleného másla + kousek na vymazání formy



1 vejce velikosti L



1/2 lžičky vanilkového extraktu



5 lžic vody



Na náplň:

150 g třešňového džemu



120 g pískového cukru



1a1/2 lžíce kukuřičného škrobu



3 lžíce bourbonu nebo whiskey, případně vody



1,5 kg odpeckovaných třešní



1 žloutek a trochu vody k pomazání těsta



1 lžíce krystalového cukru



Nejdříve si připravíme těsto. Na pracovní plochu si dáme mouku se špetkou soli, přidáme nastrouhané mandle, vanilkový extrakt a cukr. Do mixéru po částech vložíme máslo nasekané na kousky a vyšleháme ho do hladka. Nyní máslo spojíme s částí mouky na ploše a postupně přidáváme cukr, mandlovou moučku, vejce a studenou vodou a vše rychle zpracujeme v hladké těsto. Rozdělíme těsto na dvě části složené z jedné a dvou třetin, obě zabalíme do fólie a necháme alespoň hodinu odpočinout.

Mezitím si připravíme náplň. Na pánev si dáme džem a cukr, zahřejeme na mírném ohni a stále mícháme dokud se cukr nerozpustí. Přivedeme k varu za stálého míchání. Škrobovou moučku si zvlášť smícháme ve skleničce s bourbonem a vlijeme ke směsi a mícháme, dokud směs nezhoustne. Stáhneme z ohně, přidáme odpeckované třešně, vše spojíme a necháme zchladnout. Předehřejeme si troubu na 200 °C. Vyndáme větší díl těsta z lednice a vyválíme na lehce pomoučněné ploše do tvaru o trochu větším, než je forma na koláč. Těsto vložíme do máslem vymazané formy a lehce přitlačíme do výše k okrajům. Naplníme zchladlou směsí z třešní a okraje koláče potřeme rozšlehaným žloutkem. Vyndáme z chladničky další kus těsta a na lehce pomoučněné ploše ho vyválíme.

Ostrým nožem nakrájíme na plátky. Plátky těsta klademe na koláč a vytvoříme mřížkový efekt, konce těsta zatlačíme k namazaným okrajům. Mřížku pomažeme zbytkem žloutku a posypeme krystalovým cukrem. Pečeme asi 20 minut, dokud koláč nebude mít zlatavou krustu, pak teplotu snížíme na 180° C a pomalu dopékáme asi 30-35 minut do okamžiku až těsto bude křupavé. V případě, že by příliš zhnědlo, zakryjeme alobalem, aby se povrch těsta nespálil. Před servírováním dejte koláči čas, aby se usadil, což může trvat až jednu hodinu.