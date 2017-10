Lékaři zavřou ordinace kvůli nedostatku peněz. A v Číně začíná sjezd komunistické strany

Praktičtí lékaři, specialisté v ambulancích, ale i lékárníci chtějí protestovat kvůli nedostatečnému financování. Řada lékařů chce zavřít své ordinace na celý den, lékárníci se omezí na půl hodiny.

- Praktičtí lékaři a ambulantní specialisté budou protestovat proti byrokracii a údajně nedostatečnému financování jejich praxí. Na jeden den chtějí zavřít své ordinace. K protestu se připojí také lékárníci, někteří budou mít zavřeno mezi 10.30 a 11.00.



- Už jen do 14.00 se kandidát pro volby do sněmovny 20. a 21. října může vzdát písemně kandidatury nebo jej zmocněnec může odvolat. V 16.00 obecní úřady uzavřou seznamy. Ve středu také končí lhůta pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu.

- Skončí lhůta pro smírné řešení sporu mezi lichtenštejnskou společností Diag Human a státem. Firma žádá po ČR 800 milionů dolarů za údajné poškození své investice - obchodu s krevní plazmou.

- Městský soud v Praze projedná odvolání v případu bývalého hejtmana Davida Ratha, který chce po státu uhradit náklady, jež mu údajně vznikly v souvislosti s nezákonnou vazbou. Další odškodnění chce Rath za to, že byl podle svých slov k soudu kvůli údajné korupci „vlečen“ v poutech, což ho prý dehonestovalo.

- Představitelé Autonomního sociálního centra Klinika na Žižkově oznámí, jak budou postupovat. Vyprší lhůta na odchod z domu. Lednový rozsudek Obvodního soudu pro Prahu, který rozhodl o tom, že aktivisté musí vyklidit a uvolnit budovu i pozemky novému majiteli - Správě železniční dopravní cesty, potvrdil na začátku září odvolací pražský městský soud.

- Z důvodu pravidelné údržby a mytí bude uzavřen Letenský tunel, uzavírka potrvá od 23.00 do 05.00.

- Začíná třídenní návštěva prezidenta Miloše Zemana v Plzeňském kraji. Prezidentský pár se setká s hejtmanem kraje a členy zastupitelstva. Později se přesune do obce Břasy, kde bude hovořit s občany.

- V Pekingu začíná týdenní sjezd Komunistické strany Číny. Na něm má být vyměněna většina ze sedmi členů stálého výboru politbyra, který určuje dění v zemi. Očekává se, že prezident Si Ťin-pching na sjezdu posílí svou moc.

- V Německu začnou předběžné rozhovory o sestavení nové vlády. Konzervativní unie CDU/CSU bude nejprve jednat se svobodnými demokraty (FDP) a poté se Zelenými.

- V USA by měla vstoupit v platnost nová protiimigrační opatření, která podepsal prezident Donald Trump. Zákaz cestovat do USA budou mít nově občané osmi států, a to KLDR, Čadu, Íránu, Jemenu, Libye, Somálska, Sýrie a Venezuely.