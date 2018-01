Lékařům možná letos nebudou hrozit pokuty kvůli eReceptům

PRAHA Lékaři možná nebudou letos pokutováni za to, že místo povinného elektronického receptu vydají papírový předpis. Předpokládá to pozměňovací návrh k vládní technické novele lékového zákona, kterou podpořil sněmovní zdravotnický výbor, vyplývá ze zvukového záznamu jeho úterního jednání. Předlohou by se dolní komora měla dál zabývat na schůzi, která začne příští týden.

Dočasné zrušení pokut za porušení povinnosti vydat recept v elektronické podobě prosadil ve výboru nový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Pozměňovací návrh také předpokládá, že pokud by lékový ústav do doby účinnosti novely zahájil s některým lékařem přestupkové řízení, bylo by ze zákona zastaveno. Současný zákon předpokládá sankci až dva miliony korun. Pro Vojtěchovu úpravu hlasovalo 17 z 20 přítomných členů výboru, tři se hlasování zdrželi.



Kabinet před Vánoci nepodpořil návrhy ODS a Senátu na pětiletý, respektive dvouletý odklad už zavedené povinnosti předepisovat recepty elektronicky. Platí od letošního roku. Rovněž tyto dvě předlohy jsou na programu sněmovní schůze.

Vládní technická předloha by měla zvýšit jakost a bezpečnost transfuzních přípravků. Novela vychází z evropské směrnice, členské státy by ji měly začlenit do svého práva do poloviny února. „Novelou se především umožní, aby byl vydán prováděcí právní předpis, který by stanovil v souladu se směrnicí pokyny pro správnou praxi k uplatňování standardů a specifikací systému jakosti pro zařízení transfuzní služby,“ stojí v důvodové zprávě.

Transfuzní stanice budou muset podle novely pravidla správné praxe pod hrozbou postihu dodržovat. Například budou muset postupovat podle nejnovějších vědeckých a technických poznatků.