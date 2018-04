LÉKO: Chobotnice z desátého patra. Murína měl odvolat již předchozí premiér

PRAHA Informace, které se v nedávné době objevily v médiích o vystupování ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) plukovníka Michala Murína (55), jsou závažné a vysloveně šokující. A stejně tak šokující a morálně zavrženíhodná je reakce bývalého premiéra za ČSSD Bohuslava Sobotky i současné demokratické opozice.

Ta se na straně jedné neustále zaštiťuje hodnotami demokracie a právního státu, na straně druhé se pod spekulativní záminkou údajné souvislosti s vyšetřováním kauzy Čapí hnízdo zastává člověka, který v rozporu se svými základními povinnostmi vrcholného důstojníka bezpečnostního sboru neváhá lhát a zapírat státnímu zástupci při vyšetřování extrémně závažné trestné činnosti související s případem jiného vysoce postaveného důstojníka policie. (GIBS má za prvořadý úkol vyhledávat, odhalovat a vyšetřovat trestné činy spáchané zejména příslušníky policie a Murína do funkce v prosinci 2015 instaloval právě premiér Sobotka.)

Nejdříve si ale pojďme připomenout, že celý problém vznikl v roce 2016 v souvislosti s únikem informací o prověřování podezření, zda generál Zdeněk Laube, náměstek policejního prezidenta Tomáše Tuhého, nezneužíval svého postavení u policie a jestli nezjišťoval od svých podřízených informace o některých korupčních kauzách. (Pikantní je, že před dvěma lety byl právě Laube pověřen provést ostudnou reorganizaci elitních policejních útvarů a tři měsíce po vykonání tohoto rozkazu oznámil svůj odchod od policie ze zdravotních důvodů. Jenže od ledna 2017 už dostal lukrativní místo ve státní České poště, která spadala do gesce tehdejšího ministra vnitra Milana Chovance z ČSSD.)

Vyšetřování zmíněného úniku informací bylo kvůli závažnosti vysoce utajované a ředitel GIBS Murín o něm neměl vědět. Problém je, že mu to někdo prozradil a Murín se o tom zmínil svému podřízenému. Ředitel GIBS při následném vyšetřování odmítl státnímu zástupci Adamu Bašnému sdělit, od koho se tuto přísně utajenou informaci dozvěděl. To odůvodnil tím, že by si přivodil problémy, protože se jedná o osobu z okruhu poradců a lobbistů, která je „deset levelů nad Gáboríkem“. (Igor Gáborík je trestně stíhaný bývalý policejní důstojník, jeden z hlavních postav kauzy justiční chobotnice zvané Beretta z roku 2016. Šlo o propracovaný systém vynášení informací a výrobu kompromitujících materiálů. Případ zkorumpovaných státních zástupců, policistů a celníků šetřil protimafiánský útvar Roberta Šlachty, který po policejní reorganizaci skončil.)

Těžko uvěřitelné historky

Následně, zřejmě v obavě před trestním stíháním za křivé svědectví, plukovník Murín před státním zástupcem začal vykládat těžko uvěřitelnou a pro ředitele GIBS naprosto nedůstojnou zkazku, že se vše dozvěděl na oslavě v jemu neznámé pražské restauraci či vinárně od jemu neznámých známých jeho známého Ládi z bigbeatového prostředí. S Láďou sice prý chodil po pražských hospodách, ale zná pouze číslo jeho anonymní SIM karty a nic jiného o jeho identifikaci údajně neví. S jemu neznámými známými Ládi si pak na oslavě podle vlastních slov tykal a představoval se jako Michal. Milý čtenáři, to není kabaret, ani příběh z centrální Afriky, ale realita z České republiky roku 2017!

Zatím nevíme, kdo je ten poradce a lobbista, který stojí deset pater nad Gáboríkem. Ale s velkou pravděpodobností lze spekulovat o tom, že tento člověk v české mocenské hierarchii byl v této době minimálně jedno patro nad vládou. Někdo, kdo členům tehdejší vlády mohl radit, či nedej bože i nařizovat úkoly.

A navíc, nemá to nic společného s premiérem v demisi Andrejem Babišem, který kvůli tomuto skandálu volá po rezignaci Murína. Na problém s ředitelem GIBS totiž již před téměř rokem upozornilo tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotku Vrchní státní zastupitelství v Olomouci s tím, že by s Murínem měl zahájit kázeňské řízení. Premiér Sobotka, jako nadřízený šéfa GIBS, však z neznámých důvodů rezignoval na plnění svých povinností a dnes se tím ještě chlubí se slovy: „Na svém rozhodnutí trvám. Nevidím v tom cokoli, co by teď mělo být předmětem odvádění pozornosti od podstaty věci, kterou je nevybíravý nátlak předsedy vlády (Babiše – pozn. red.) na výměnu ředitele GIBS.“ To je opravdu na pováženou a stálo by za prověření, zda se i tehdejší premiér Sobotka nedopustil trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele či maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti, pokud zcela vědomě bránil kázeňskému potrestání nehorázného chování jednoho z nejvýše postavených policejních důstojníků v zemi.

Znechucující je pak reakce současné opozice, která pod praporem Antibabiš zavírá oči nad mimořádným bezpečnostním rizikem a spílá současnému premiérovi za to, že plní povinnosti, které jeho předchůdce Sobotka neplnil nebo ani plnit nechtěl. Nelze než uzavřít citátem z bible: „Napomáhání zlu je konáním zla.“