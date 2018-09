Les nedáme! brání Němci těžbě hnědého uhlí. Policie nasadila speciální jednotku

CÁCHY/PRAHA Již mnoho let se vede o zhruba 400 hektarů lesa, který se nachází na poloviční vzdálenosti mezi Kolínem nad Rýnem a Cáchami, urputný boj.

Na jedné straně stojí těžaři z energetického koncernu RWE, kteří chtějí les pokácet a rozšířit hnědouhelný povrchový důl Hambach. Proti nim pak ekologičtí aktivisté, kteří ho doslova brání vlastními těly. Mnozí z nich kvůli tomu žijí v lese již šestým rokem a snaží se zabránit jeho likvidaci. Několikaleté faktické příměří mezi oběma stranami ale nedávno skončilo.

Ve čtvrtek ráno vstoupily do lesa stovky policistů vybavené štíty, přilbami a ochrannými kombinézami, kteří začali likvidovat provizorní obydlí ochránců v korunách stromů ve výšce dvaceti metrů nad zemí. Proto musela nastoupit speciální jednotka, jejíž členové se dokážou pohybovat ve vysokých výškách.

Chata ve které aktivisté bydleli, aby zabránili pokácení lesa.

Odhaduje se, že v uplynulých letech se v lese usadilo na sto lidí, kteří postupně vybudovali v korunách stromů osadu chatrčí, pro níž se vžilo označení „Oaktown“ (Dubové město). Řada lesních domků je přizpůsobena celoročnímu užívání, jsou tepelně izolované, může se v nich topit a některé z nich mají nainstalované solární panely.

Toho využila zemská vláda v Severním Porýní-Vestfálsku, která prohlásila chatrče formálně za obydlí. To jí ale zároveň umožnilo nařídit jejich likvidaci, a to s odůvodněním, že prý porušují platné protipožární předpisy. Pokud by prý vypukl požár, nebylo by údajně možné lesní domky rychle uhasit a jejich obyvatele evakuovat.

Les v sousedství povrchového dolu Hambach je považován za velmi vzácný, neboť v něm rostou vzácné staré duby a buky. Nejstarší stromy mohou mít dle odhadů i přes 350 let. Žije v něm také odhadem přes 140 chráněných přírodních druhů. Kdysi pokrývaly lesní porosty u Hambachu plochu 4000 hektarů a jednalo se o jeden z největších souvislých lesů v Porýní. Postupně ale až 90 procent původního lesa ustoupilo těžbě.

Jeho majitelem je energetický koncern RWE. Ten počítá s vykácením více než poloviny zbývajího porostu a rozšířením dolu. Firma to odůvodňuje tím, že je to prý nevyhnutelné pro zajištění dodávek elektřiny pro celý region.

Uhlí z Hambachu údajně slouží k výrobě až patnácti procent veškerého proudu potřebného v Severním Porýní-Vestfálsku. V této spolkové zemi, která je nejlidnatější ze všech šestnácti, pochází až čtvrtina veškeré vyrobené energie z tepelných elektráren.

Aktivisté doufají v pomoc soudu

Stromy u Hambachu mají být káceny postupně, v říjnu má přijít dle firmy na řadu prvních sto hektarů porostu. Tomu se pokouší na poslední chvíli zabránit ekologická organizace BUND, která podala ve zrychleném řízení podnět k soudu, aby případným rozhodnutím o kácení stromů zamezil.

„Pokud kácení skutečně začne, pak tu nastane něco, co bych označil válkou,“ prohlásil Andreas Büttgen ze sousední obce Buir, který aktivisty podporuje. Kdyby se prý odpůrci v lese neusadili, už by dávno neexistoval.

O tom, co v případě zahájení kácení čeká pracovníky dřevařské firmy i policisty, kteří je budou chránit, bylo možné udělat si obrázek v minulých týdnech. Při opakovaných raziích mezi obyvateli lesa zajistila policie praky, ocelové koule, případně i jiné nástroje, které by mohly být použity jako zbraně.

Premiér Severního Porýní-Vestfálska Armin Laschet označil les za „ilegálně obsazené území“ a aktivisty obvinil ze soustavného fyzického ohrožování policistů, když po nich hází kameny. Rozšíření dolu, včetně vykácení lesa u Hambachu, považuje regionální vláda v Düsseldorfu za nevyhnutelné pro zajištění dostupné energie.

Názor vlády přirozeně kritizují místní Zelení, kteří označují její postup za „demonstraci síly“ v režii energetického koncernu RWE.

Povrchový důl Hambach patří do Rýnského hnědouhelného revíru, který je co do plochy jedním z největších v Evropě. Některé jámy, které po sobě zanechají velkorypadla, jsou hluboké i 300 metrů.