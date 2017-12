Letadlo se muselo otočit uprostřed Pacifiku. Kvůli ‚nepovolené osobě‘ na palubě

PRAHA/LOS ANGELES Letadlo japonských aerolinek All-Nippon Airways letící v úterý z amerického Los Angeles do Tokia se muselo nad Pacifikem otočit a vrátit se na americkou půdu. Posádka totiž zjistila, že mezi sto padesáti cestujícími na palubě letadla je i „nepovolená osoba“.

Že je na palubě člověk, který by na ní neměl být, zjistili zaměstnanci aerolinií po čtyřhodinovém letu na celkem jedenácti a půl hodinové trase.Piloti tak museli provést obrat.



Podle všeho nešlo o žádné ohrožení bezpečnosti. Podle serveru the Guardian celý incident vznikl tak, že jeden z cestujících se dostal přes check in, kontrolu pasu i palubních lístků až do letadla s letenkou od jiných aerolinek.



Americká policie uvedla pro server KTLA, že se jednalo pouze o incident se záměnou letenek, který na palubě posádka vyřešila, ale i tak se piloti rozhodli letadlo raději otočit.

Jednou z cestujících byla i americká modelka Chrissy Teigenová, která celou záležitost komentovala na sociální síti Twitter. „Moje letecké poprvé: 4 hodiny během 11hodinového letu a otáčíme se, protože máme na palubě pasažéra, který v letadle být nemá. Proč... proč musíme letět zpět, to nevím,“ uvedla modelka.



Záhadou však zůstává, jak se mohl člověk s letenkou na jiný let a s palubním lístkem od jiné společnosti vůbec dostat do letadla.

Letadlo společnosti ANA muselo provést obrat v půli cesty.

„Říkají nám, že ta osoba měla letenku od společnosti United. My ale letíme s ANA,“ napsala Teigenová na Twitter. „Takže to vypadá, že scanner palubních lístků před vstupem do letadla je jen mašina na pípání, která pípne, když se k ní něco přiloží, ale nic neregistruje.“

Policie ani FBI podle dostupných informací nikoho nezadržely. Pouze vyslýchaly dotyčnou osobu a lidi, kteří seděli vedle ní. FBI uvedla, že stále probíhá vyšetřování celého incidentu.



Let společnosti ANA odstartoval z losangeleského letiště v 11:36 místního času a přistál na stejném letišti v 19:32. Cestující tak ztratili na cestě téměř osm hodin času, aniž by se kamkoliv dostali.

„Proč jsme všichni potrestaní za chybu jednotlivce. Proč jsme nemohli přistát v Tokiu a poslat tu osobu zpět? Proč je tohle dobrý nápad?“ popsala své emoce na Twitteru modelka a manželka zpěváka Johna Legenda.