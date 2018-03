‚Létající Černobyl‘ děsí ruské experty. Putinovy novinky jsou však až 10 let staré

MOSKVA/PRAHA Název odkazující na atomovou katastrofu si vysloužila raketa na jaderný pohon, o níž ve svém posledním vystoupení básnil Vladimir Putin. Experti se shodují, že nejlepší by bylo, kdyby existovala jen ve fantazii ruského prezidenta.

Tajemná raketa, která podle pečlivě připraveného scénáře Kremlu měla šokovat Rusko i svět, je slovy ruského vojenského experta a publicisty Pavla Felgengauera nebezpečná celému lidstvu nikoliv kvůli své úderné síle, ale chybné a překonané konstrukci. Pokud tedy vůbec taková zbraň v ruských laboratořích a dílnách vzniká, o čemž panují velké pochybnosti.

Základem Putinem ohlášených zbrojařských zázraků má být podle Felgengauera atomová baterie obsahující uran-232.

Ruský prezident 1. března doslova hovořil o „křídlaté raketě s jaderným poháněcím mechanismem“. Experti soudí, že součástí zbraně není jaderný reaktor, neboť takový, který by mohl být umístěn do rakety, neexistuje ani v myslích ruských jaderných vědců.

Navíc, i kdyby se jim ho podařilo sestavit, nedokázali by v něm udržet řízenou jadernou reakci. Nejpodstatnější závadou nápadu, který Putin přednesl jako největší úspěch ruského atomového zbrojařství, je podle Felgengauera nemožnost takovou raketu vyzkoušet. Jakýkoli neúspěch by totiž hrozil radioaktivním zamořením velké oblasti. Největším nebezpečím by zbraň nebyla pro USA, ale pro samotné Rusko.

Vojenský komentátor listu Moskovskije novosti Alexandr Golc označil Putinovo vystoupení za „odraz myšlení ruského vedení, které se snaží dostat se z mezinárodní izolace s pomocí hrozeb“. Nic víc podle něj raketa na jaderný pohon a další zbraně, předvedené pouze pomocí „deset let staré audiovizualizace“, nepředstavují.

Putin se navíc odvolával na technologie, jež mají své počátky ještě v Sovětském svazu. „Jde nejspíš o tzv. atomovou baterii nebo radioizotopový zdroj, ve kterém energie vzniká díky jadernému štěpení, ovšem bez řetězové reakce,“ domnívá se Felgengauer. Připomíná, že takové baterie už dávno vyrábějí Američané i Rusové, kteří je používají pro různé kosmické přístroje. V SSSR měly ještě jedno specifické využití – montovali je do autonomních majáků v nejsevernějších oblastech.

„Jenže uran-232 je nejen strašně drahý, ale i krajně nebezpečný jak pro personál, který s ním přichází do styku při výrobě, tak i pro okolní životní prostředí,“ varuje expert. Za nesmyslné pokládá i tvrzení ruského lídra o tom, že takové rakety jsou nepolapitelné, neboť vyzařují gama záření a to umožňuje jejich identifikaci. „Bude to neuvěřitelně drahé jak výrobně, tak i z hlediska případného provozu a v neposlední řadě to bude velmi složité bezpečně likvidovat.“

Golc prohlásil, že pokud by skutečně ruští zbrojaři dosáhli tak významných úspěchů, jaké demonstroval Putin, byla by to revoluce: „Rusko by z takových objevů a z nich plynoucích finančních zisků mohlo žít dalších 30 let, podobně jako Američané žijí z vynálezu internetu,“ řekl.

Další zázrak, jímž se Putin chlubil, je balistická raketa Sarmat, která také není žádnou žhavou novinkou. Podobně jako bezejmenný projekt nepilotované jaderné ponorky, který je podle Golce také starší, než tvrdil Putin. Už v roce 2015 unikly na veřejnost zprávy o zbrani Status-6 nazývané „Soudný den“.

Má být použita výhradně v případně jaderného konfliktu – k pobřeží USA dopraví atomovou nálož, jejíž síla by byla měřitelná v řádu megatun. „Takové věci jsou výsledkem militantní psychózy,“ uvedl Golc.