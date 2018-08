‚Pokud přistanu, zaměstnají mě jako pilota?‘ Letecký mechanik v Seattlu havaroval s ukradeným letadlem

SEATTLE Letiště v západoamerickém Seattlu muselo v pátek přerušit provoz kvůli incidentu, při němž jeden ze zaměstnanců letiště bez povolení odstartoval s letadlem. Armáda za ním vyslala stíhačky, úřady ale záhy oznámily, že se letadlo zřítilo na jeden z ostrovů v okolí Seattlu. Není jasné, zda muž havárii přežil. Nikdo jiný na palubě nebyl, uvedla místní média. Incident trval asi 90 minut a letiště Sea-Tac obnovilo provoz zhruba o půl desáté večer místního času (dnes 06:30 SELČ).

Šerif okresu Pierce ve státě Washington oznámil, že nejde o terorismus, ale o sebevražedný čin. Potvrdil také, že letadlo spadlo. Zástupkyně letecké společnosti Horizon Air Constance von Muehlenová potvrdila, že za incidentem je zaměstnanec firmy a že nikdo jiný na palubě nebyl. Pobřežní stráž k ostrovu vyslala loď.



„Ukradené letadlo (společnosti) Horizon se zřítilo na ostrov Ketron,“ uvedl šerifův úřad. Za letadlem se podle něj po nepovoleném startu vydaly dva stíhací letouny F-15 a z jiného letiště tankovací KC-135 pro případ, že by se stíhačky musely zdržet ve vzduchu déle, havárii stroje ale nezavinily.



Šerif Paul Pastor na tiskové konferenci řekl, že letadlo spadlo na ostrov Ketron, kde žije asi 20 lidí. Po pádu se vzňalo, žádní zranění na zemi ale nejsou hlášeni. Podle kanceláře šerifa byl „pilotem“ 29letý muž se sebevražednými tendencemi. Podle prohlášení šéfa Horizon Air se jednalo o jednoho z jejich zaměstnanců.



Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU