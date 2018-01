Podezřelé americké špionážní letadlo při dronovém útoku na Rusy? Experti se tvrzení Moskvy vysmáli

TARTUS/PRAHA Letecký server The Aviationist zpochybňuje tvrzení ruské vlády kvůli tvrzení, že přítomnost amerického letounu u ruské základny během náletu třinácti dronů byla neobvyklá. Americká pozorovací „špionážní“ letadla jsou totiž nad Sýrií k vidění velmi často.

Syrská i ruská média včetně státem vedeného serveru Sputnik News uvedly, že hlídkový letoun amerického námořnictva P-8A Poseidon letěl v blízké vzdálenosti od ruské letecké základny Chmeimim a námořního přístavu Tartus během pokusu o útok Islámského státu na ruské základny 13 improvizovanými drony.

„Nutí nás to k novému pohledu na podivnou náhodu, že během útoku těchto teroristických bezpilotních letadel na ruské vojenské základny v Sýrii hlídkovaly nad Středozemním mořem po čtyři hodiny ve výšce 7 tisíc metrů nad mořem i letadla Poseidon amerického námořnictva,“ uvedlo v úterý ruské ministerstvo obrany.



Podle prestižního leteckého serveru The Aviationist ruské tvrzení, že přítomnost letounu Poseidon v Sýrii byla neobvyklá, nemůže být vzdálenější od pravdy. Pravidelně lze totiž na online radarech zachytit letoun P-8A vylétající ze základny Sigonella v Itálii, jak krouží nad Sýrií a sbírá informace.

Je prý daleko pravděpodobnější, že letadlo amerického námořnictva sledovalo následky náletu dronů a snažil se získat na místě nějaké podrobnosti. Podobně by se také Rusové prý mohli podivit nad pravidelnými lety amerických dronů a monitorovacích letadel ke Krymu a do oblastí Černého moře.

Podle The Aviationist se prý Rusové touto rétorikou snaží z běžné pravidelné hlídky vytvořit iluzi, že Spojené státy americké spolupracují v Sýrii s Islámským státem. A nebylo by to poprvé.

Ve zprávách serverů Pravda a PressTV o prosincovém incidentu měly údajně „americké vrtulníky evakuovat lídry Islámského státu z několika míst v syrské provincii Deir ez-Zor na severovýchod země.“

Loni v listopadu pak ruské ministerstvo obrany obvinilo Spojené státy, že kryjí ústup Islámského státu ze syrského města Abú Kamal. Tehdy jako jeden z důkazů použili Rusové sadu leteckých snímků. Ukázalo se však, že celá akce byla smyšlená. Část záběrů pocházela z videohry a jiné byly byly pořízeny o rok dříve Iráku.

Konspirační teorie

„Zjištění, že USA a jejich partneři podporují Islámský stát, patří k dlouhodobým konspiračním teoriím,“ napsal americký odborník na obranu Joseph Trevithick v reakci na zprávy o tom, že útok drony podporovalo americké letectvo.

„Není to poprvé, co Rusové pronesli taková prohlášení. Pro Rusy je to však nepříjemné, že útok v Chmeimimu přišel tak krátce po Putinově vítězství nad Islámským státem v Sýrii,“ dodal odborník.

Ruský prezident Vladimir Putin už oznámil dosažení totálního vítězství nad teroristickou organizací Islámský stát na obou březích řeky Eufratu v Sýrii. později Putin na nečekané návštěvě Sýrie nařídil postupné stažení ruských sil ze země, ve které vojensky podporují režim prezidenta Bašára Asada.