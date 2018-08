Letní Letná zazáří. Divákům přiveze nový cirkus s koňmi i tancujícím bagrem

PRAHA Patnáctý ročník Letní Letné, který se koná od 15. srpna do 2. září, oslaví své jubileum s francouzskými soubory, především unikátní produkcí Bestias souboru Baro d’Evel Cirk Cie. V inscenaci, která připomíná živý sen, vystoupí tanečníci, akrobaté, dva koně, andulky a vrána. I další Francouzi jsou zajímaví a někteří českému publiku dobře známí, např. Daniel Gulko nebo Cirque Inextremiste.

Letošní ročník je i příležitostí k ohlédnutí se a je třeba říct, že Letní Letná se za patnáct let vyprofilovala jako jedinečná a nezastupitelná akce s mezinárodním renomé. Její rozkvět také dobře dokumentuje stav nového cirkusu v Česku. Festival začínal v roce 2004 jako milá akce, která chtěla zpříjemnit konec léta, zatímco loni jej navštívilo 45 tisíc diváků a zájem stále roste.

Ukázalo se, že nápad vytvořit festival specializovaný na nový cirkus a nonverbální a pohybové divadlo byl od organizátorů výborný tah a také chytrý odhad budoucnosti. Ředitel festivalu Jiří Turek také včera řekl, že přehlídka začínala v úplně jiné situaci. „Za léta existence Letní Letné se kompletně proměnilo povědomí o novém cirkusu, vznikla řada domácích souborů, které se prosadily i v zahraničí, obor se prostě plně emancipoval,“ míní Turek.

Tanec s bagrem, to tu ještě nebylo

Letní Letná je dnes v Praze jednou z nejdůležitější divadelních akcí svého druhu a rok od roku se vylepšuje. Její dramaturgie byla skoro vždy inovativní a zohledňovala nové trendy, živě reagovala. A postupně se také výběr rozšířil i do jiných zemí než do Francie, která je bezpochyby kolébkou tohoto žánru. Prvním francouzským hostem byl tehdy Daniel Gulko s Compagnie Cahin-Caha. Od té doby jsme ale viděli spoustu jeho skvělých krajanů (třeba Cirque Trottola, Cirque Baroque, Cirque Ici, Les Colporteurs nebo XY Compagnie), k tomu také výtečné Kanaďany, Švédy či Belgičany. Za dobu trvání festivalu vidělo jeho 1500 představení více než 320 000 diváků.

Festival slavnostně zahájí představení De Nova Stella, které připravil s českým i a francouzskými umělci Daniel Gulko. Inspiroval se knihou astronoma Tycha de Braha. „Snažil jsem se inscenaci pojmout jako milostný dopis Praze a festivalu. Chtěl jsem popsat, co se všechno na Letné událo a změnilo,“ řekl. Podle něj je to také pohádka o přemisťování z jednoho místa na druhé. „Na jakémkoliv místě můžeme být i my pro někoho cizincem,“ dodal.

Cirque Inextremiste už na Letné hostoval s představením Extremités, které bylo založeno na akrobacii na konstrukcích z prken, železa a propan-butanových lahví. Jeden z akrobatů byl handicapovaný a pohyboval se na vozíčku, jeho kolegové se ho snažili „napálit“, což bylo zdrojem neuvěřitelné pohybové ekvilibristiky i drsného humoru, tím spíš, že imobilní akrobat své spoluhráče vždy „převezl“. Nový projekt s názvem Extension přichází s ďábelskou inovací – handicapovaný Rémi Lecocq bude místo svého vozíku řídit bagr az ukázek vyplývá, že místy půjde doslova o tanec s tímto strojem, včetně akrobacie na jeho „drapáku“. Rémi také zavzpomínal na předchozí hostování s tím, že nová inscenace je jeho odplata za minulé ústrky.

Symbióza lidí a zvířat

Již zmíněná produkce Bestias souboru Baro d’Evel Cirk Cie budí velkou pozornost, protože poprvé na Letní Letné vystoupí v manéži i zvířata. „Už se nám e-mailem ozvali i ochránci zvířat,“ oznámil Jiří Turek. Podle něj ale nejde o žádnou drezuru zvířat jako v klasickém cirkuse. „Je to zvláštní a poetická inscenace, která vypovídá o přirozené symbióze lidí a zvířat,“ dodal. S novinkou přijíždí i další francouzský soubor Akoréacro, jeho inscenace nese název Dans ton coeur (Ve tvém srdci) a kombinuje špičkovou akrobacii s humorem. A konečně soubor Betes de foire nabídne nevšední spojení cirkusu a loutek. Drobné etudy spojují klauniádu, žonglování, loutky, a to za doprovodu živé hudby.

Vedle francouzských umělců uvede Letní Letná přehlídku českého nového cirkusu. Očekávaná je premiéra Losers Cirque Company, která nese název Vzduchem a je inspirována knihou Jonathana Livingstonea Racek. Představí se pochopitelně i další soubory, například Bratři v tricku spojí své síly s Holektivem a představí mysliveckou romanci plnou cirkusových trofejí s názvem Lov. Další představení uvedou soubory Cie Pieds Perchés, Circo Frico, Feel the Universe nebo Vít Neznal &kol.

Součástí festivalu bude třídenní odborná konference Circus and Its Others II, jejíž první ročník se konal předloni v Montrealu. Podílejí se na něm české i zahraniční univerzity, přijede 50 odborníků, kteří budou z různých hledisek probírat proměny nového cirkusu.