Zvítězila Tvář vody, ale Oscary nemají absolutního vítěze. Děkovalo se i Čechům

LOS ANGELES Slavnostní jubilejní galavečer 90. ročníku cen Akademie filmového se obešel navzdory očekávání bez výrazných projevů na podporu hnutí #metoo. Největší úspěch slavily snímky Tvář vody a Dunkirk, ale žádný „vítěz na celé čáře“ z oscarového klání nevystoupil. Akademie letos sošky rozdělila mezi více filmů, než tomu bylo loni. Oscara za nejlepší efekty si odnesl snímek Blade Runner 2049, na kterém spolupracovalo i pražské studio Universal Production Partners.

Prognózy se nevyplnily. Očekávalo se, že se oscarový večer ponese v duchu protestu proti sexuálním obtěžováním, hollywoodskému tématu číslo jedna. Překvapivě se tak nestalo. Jméno Harveyho Weinsteina, vilného producenta, který rozhýbal události vedoucí až k založení #metoo, padlo v ceremoniii snad jen jednou. Síla žen ale oslavována byla a to hlavně, když Frances McDormandová, držitelka Oscara pro nejlepší herečku, vyzvala všechny přítomné nominované ženy, aby povstaly.

Ceremoniál Oscarů se letos „smál“ hlavně sám sobě. Tématem vtipkování a komentářů byl loňský trapas. „Až vyhlásí vaše jméno, tak chvíli počkejte, než to zkontrolujeme. Nechceme, aby se opakovalo to, co loni,“ připomněl moderátor Jimmy Kimmel loňské chybné vyhlášení La La Landu jako nejlepšího filmu. Cenu přitom bral snímek Moonlight, ale došlo k prohození obálek.

Organizátorská společnost PricewaterhouseCoopers (PwC) se tentokrát pojistila tím, že obálky s výsledky již nebyly neoznačené, ale byla na nich zřetelně uvedená kategorie. Na vtípku se přiživil i herec Mark Hamill, který si pro sebe při vyhlašování nejlepšího animovaného snímku stále opakoval: „Hlavně neřekni La La Land. Hlavně neřekni La La Land.“

Jimmy Kimmel také v dobrém rozmaru uvedl soutěž o vodní skútr, který měl vyhrát výherce s nejkratší děkovnou řečí. Ten nakonec „vyhrál“ kostýmní výtvarník Mark Bridges.



Režisér Guillermo del Toro si odnášel sošku za nejlepší film i nejlepší režii. Jeho Tvář vody z patnácti nominací proměnila „pouze“ tři, ale za to v hlavních kategoriích. Cenu za nejlepší snímek del Toro věnoval všem začínajícím filmařům. „Jsou to dveře, vykopněte je a vstupte,“ řekl.

