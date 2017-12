Lex Mynář: Ať má hradní kancléř nejpřísnější prověrku, žádá poslankyně

PRAHA Šéf prezidentské kanceláře by měl být člověk bezúhonný, bez funkcí v politické straně a především s nejpřísnější bezpečnostní prověrkou v ruce. Právě takto má vypadat nejbližší kolega hlavy státu, navrhují poslanci Starostů a nezávislých. Jejich podnět přichází jen necelé tři týdny předtím, než šéf stávajícího kancléře Vratislava Mynáře, Miloš Zeman, vstoupí do prezidentských voleb. STAN odmítá, že by návrh měl Zemana ve volbách poškodit.

Poslanci STAN v čele s Věrou Kovářovou se jali upravit zákon o Kanceláři prezidenta republiky, který je v kapitole o šéfovi hradní kanceláře skutečně velmi strohý a některé podstatné náležitosti neřeší.

Návrh Kovářové a spol. je ve světle stávající normy radikální. Poslankyně Kovářová vysvětluje, že v případě nejbližšího spolupracovníka hlavy státu je to na místě. „Chceme zavést systémovou změnu, která bude řešit postavení kancléře a jeho přístup k informacím do budoucna,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz hlavní autorka novely (její návrh zde).

Lidovky.cz: Vaše novela přímo vychází z toho, za jakých okolností vykonává funkci stávající šéf prezidentské kanceláře Vratislav Mynář. V návrhu se jeho jméno objevuje opakovaně. Je tedy váš návrh lex Mynář?

Takto to leckdo může vnímat. Nicméně já to považuji za systémovou věc, která může být důležitá do budoucna. Nejbližší spolupracovník prezidenta má určité kompetence jak navenek, tak dovnitř. A měl by mít přístup k informacím na stejné úrovni, jako má prezident a jako mají leckteří jeho podřízení.

Lidovky.cz: K tomu se ještě dostaneme. Zaujal mě jeden z odstavců vašeho návrhu, podle kterého musí být kancléř svéprávný a bezúhonný. Myslíte si, že o tuto funkci by se ucházel někdo nesvéprávný?

Je to tam jako jakási pojistka. Funkce kancléře je velmi důležitá. Je to nejbližší osoba, která spolupracuje s hlavou státu, která je volená přímo. Je to jen takový doplněk dalších odstavců, které tam jsou.

Lidovky.cz: V tomto je ale důležitější ta bezúhonnost, která nyní v zákoně chybí, říkám to správně?

Přesně tak.

Lidovky.cz: Po budoucím kancléři chcete, aby nezastával žádnou funkci v politické straně. Proč?

Pokud máme přímo voleného prezidenta, který většinou avizuje, že je nadstranický, a i současní kandidáti avizují, že budou prezidenty nadstranickými, tak si myslím, že by tento předpoklad měl splňovat i kancléř. Nicméně nechceme, aby měl zákaz řadového členství ve straně.

Lidovky.cz: Když mluvíte o nadstranickosti, proč tedy nejste důslední a nenavrhujete úplnou apolitičnost kancléře?

Takový požadavek by možná mohl být nepřiměřený. Nechceme, aby to zablokovalo schválení novely v prvním čtení.

Lidovky.cz: Projevila se podle vás v práci kancléře Mynáře negativně skutečnost, že byl ještě nedávno předsedou SPO?

Byly tam okamžiky, kdy se jeho funkce spojovala s návštěvou prezidenta na sněmu SPO. Nebo když čekal ve štábu SPO na výsledky voleb do Poslanecké sněmovny, to zkrátka není dobře.

Laťku na prověrku si prý nastavil Mynář

Lidovky.cz: Podívejme se na bod, kterému v návrhu věnujete nejvíc prostoru. Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky by měl podle vás disponovat nejstriktnější bezpečnostní prověrkou, tedy na stupeň přísně tajné. Z jakého důvodu?

Někteří podřízení pana kancléře tuto prověrku mají. Do kanceláře prezidenta republiky přichází informace, které jsou v utajovaném režimu. A je s podivem, že k nim má přístup několik podřízených pana kancléře Mynáře, kdežto pan kancléř ho nemá. To je zásadní rozpor. A je jedno, kterého kancléře se to týká.

Lidovky.cz: Kteří podřízení pana kancléře mají nejpřísnější bezpečnostní prověrku?

Konkrétní jména nemáme.

Lidovky.cz: Kdy podle vás kancléře Mynáře z výkonu jeho funkce diskvalifikovala skutečnost, že nemá v rukou nejpřísnější bezpečnostní prověrku?

Konkrétně jsem to nezaznamenala. Ale vím, že byly signály, že se nemůže účasnit některých jednáních, kterých by, pokud by ji měl, se účastnit mohl. Konkrétně ale nevím.

Lidovky.cz: Jste si jistá, že v prezidentské kanceláři se pracuje s informacemi, které podléhají nejpřísnějšímu utajení?

My jsme dali podnět k NBÚ (Národní bezpečnostní úřad), ovšem výsledek nebyl moc hmatatelný. NBÚ konstatoval, že tam nedochází k pochybením.

Lidovky.cz: NBÚ dost možná vycházel z vládního nařízení platného už téměř 12 let, které určuje okruh utajovaných informací, s nimiž zaměstnanci úřadů a institucí přichází do styku. A v tomto nařízení se píše, že v Kanceláři prezidenta republiky jde o informace nejvýše důvěrné (nařízení zde). Co tomu říkáte?

Tu laťku nasadil pan kancléř, když si požádal o prověrku na stupeň přísně tajné, kterou neobdržel. Potom to zlehčoval a říkal, že to není potřeba.

Lidovky.cz: Protože to podle zmíněného nařízení opravdu není potřeba.

Zkrátka my jsme zvolili tuhle variantu.

Lidovky.cz: Vás návrh leží v Poslanecké sněmovně od uplynulé středy. Proč jste ho podali právě tento týden?

Jsou prezidentské volby a myslím si, že pokud by ten zákon byl schválen, nechť je účinný co nejdříve, aby byly jasné podmínky pro budoucího kancléře.

‚Že je před volbami? Dřív jsme to nestihli‘

Lidovky.cz: Mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček reagoval, že načasování je součástí kampaně proti současné hlavě státu. Vychází z toho, že novela míří přímo na jeho nejbližšího spolupracovníka. Jak byste panu Ovčáčkovi jeho argument vyvrátila?

To si myslí pan Ovčáček, ale my chceme zavést systémovou změnu, která bude řešit postavení kancléře a jeho přístup k informacím do budoucna.

Bezpečnostní prověrka kancléře Mynáře Bezpečnostní prověrka potvrzuje způsobilost člověka nakládat s tajnými informacemi. Kancléř Mynář o požádal o nejpřísnější prověrku v prosinci 2013. Ale protože část potřebných podkladů dodal až o rok později, řízení na NBÚ se zdrželo.

NBÚ mu prověrku v září 2015 neudělil, důvody nejsou oficiálně známé. Mynář se následně bránil u tehdejšího ředitele NBÚ Dušana Navrátila, ten však jeho podnět zamítl.

V lednu 2016 podal Mynář kvůli prověrce žalobu k Městskému soudu v Praze, dosud o ni nebylo rozhodnuto.

Kancléř loni na podzim uvedl, že má prověrku na nejmírnější stupeň utajení, tedy „vyhrazené“.

Lidovky.cz: Ale že váš návrh přichází tři týdny před prvním kolem prezidentských voleb a že se kriticky vztahuje k nejbližšímu kolegovi prezidenta Zemana, popřete těžko.

To je samozřejmě pravda, nicméně my to nevnímáme jako kauzu lex Mynář. Zkrátka byly poslanecké volby, my jsme přišli do sněmovny a řešili jsme rozpočet. V této souvislosti jsme tento návrh podali v co nejbližší době, kterou jsme mohli. Zdá se to, že to je shodou okolností před prezidentskými volbami, ale dřív jsme to nestihli.

Lidovky.cz: V Poslanecké sněmovně jste zasedala i v minulém volební období, proč jste s novelou nepřišla tehdy?

Protože jsem řešila jiné zákony, které mi procházely. Měla jsme jich několik, například řidičské průkazy nebo dárcovství krve, takže to mi zabralo poměrně dost času. Nakonec to dopadlo úspěšně.

Lidovky.cz: Jak dlouho jste ‚kancléřskou‘ novelu připravovala?

Začali jsme o tom uvažovat 14 dní před podáním, to není těžké sepsat.

Lidovky.cz: Proto se vás musím ještě jednou zeptat, proč nebylo možné si těch 14 dní najít v minulém volebním období?

Pan kancléř v minulosti odmítal zveřejnit a podat čestné prohlášení o majetku. Tvrdil, že nemá místo, kam by ho mohl podat. My jsme pak podali novelu, která v rámci zákona stanovila místo, kam by takové prohlášení měl podat. Čili my jsme šli postupnými kroky a teď jsme tedy podali tuto novelu.

Lidovky.cz: Máte už pro svůj návrh vyjednanou podporu ve sněmovně?

Poslance ohledně podpory budu teprve oslovovat. Ale nevidím důvod, proč by s tím nemohl být vysloven souhlas.