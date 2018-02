Baxův i Stalingradský. Co jste nevěděli o Libeňském mostu?

Most v průběhu let několikrát změnil název: Libeňský most (1928 až 1938) Baxův most (1938 až 1940) znovu Libeňský (1940 až 1945) opět Baxův (1945 až 1952) poté Stalingradský most (1952 až 1962) a od 1962 do třetice opět Libeňský