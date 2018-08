Lidé kolabují ve frontách na pražských koupalištích. Čekají i hodinu a půl

PRAHA Rtuť na teploměrech v Praze sahá k čtyřiatřiceti stupňům. Navíc se nezdá, že by vedra měla v nejbližších dnech ustoupit. Svoje zlaté období prožívají provozovatelé koupališť, kteří však často nemají dost místa pro všechny návštěvníky. Ti, kdo se nevejdou, pak stojí na sluníčku ve frontách i dlouhé desítky minut, než se prostor v areálu uvolní.

Před pokladnami biotopového koupaliště Lhotka čeká asi třicet lidí: mezi nimi jednotlivci, několik párů a tři maminky s dětmi. Je jedna hodina odpoledne a venku je vysoko přes třicet stupňů. Lidé se ve frontě na přímém slunci ovívají čímkoliv, co mají po ruce. Ti, kteří byli na čekání připraveni, každou chvíli upíjejí vodu z plastových lahví.

„Přišla jsem asi před půl hodinou. Fronta nebyla dlouhá, když jsem přišla, jen asi tak k té bráně,“ ukazuje návštěvnice Alena na dřevěná vrátka vzdálená jen pár metrů, za nimiž nyní stojí asi tak dvojnásobek lidí, co před nimi. „Už jsem z toho otrávená. Přemýšlím, že to zabalím a půjdu domů,“ dodává mladá žena. Před ní přitom stojí jen dva lidé. To ale znamená, že tu bude stát tak dlouho, dokud tři lidé svoje dnešní koupání neukončí. Kapacita biotopu je zaplněná: provozovatelé pouští dovnitř jen tolik lidí, kolik jich odchází.

Teď zrovna mají čekající štěstí. Koupaliště opouští velká rodina a dovnitř tak přes pokladny prochází víc lidí naráz. „Včera jsem byla u řeky. Tady jsem poprvé a taky naposled,“ rozčiluje se další z ochotných platit za osvěžení u vody Dana Zapletalová. Její rozhořčení ale klidní dvojice hned za ní. „Včera jsme byli na Petynce, myslela jsem si, že se při tom čekání upeču. Musela to být aspoň půlhodina,“ říká žena.

Informují sociální sítě, mobilní aplikace i webkamery

A je to pravda: podobná situace, jaké jsou lidé svědky dennodenně u Lhotky, potkává i jiné pražské bazény a koupaliště. Jejich provozovatelé se shodují, že s tím nemohou nic moc dělat, většina z nich však alespoň nějakým způsobem svoje zákazníky informuje, aby se mohli předem rozhodnout, jestli jim to za to stojí. Lhotka například několikrát denně stav pokladen fotí na Facebook. Ve středu se na vstup čekalo i více než hodinu a půl, lidé ve frontě z horka kolabovali.

„Naštěstí je to ještě dobré. Raději jsem si pospíšila, za hodinu už bychom tu mohli dlouho čekat,“ usmívá se Eliška Nováková, která stojí v pětiminutové frontě na Petynce. Za ruce vede své dvě děti a pod paží pro ně nese nadnášející destičky. To potvrzuje i místní správce Václav Šála. „Nejhorší jsou úterky. To býváme plní už kolem druhé hodiny. Teď jsou tři a vevnitř je jedenáct set lidí, což si lidé mohou zjistit v naší mobilní aplikaci a podle toho naplánovat návštěvu,“ říká Šála. Kapacita koupaliště je 1600 lidí.

Facebook si bere na pomoc i koupaliště v Radotíně, které navíc umožňuje lidem prohlédnout si naplněnost areálu předem přes webkameru. Ve čtvrtek se tu i přes teploty atakující pětatřicítku ve frontě nestojí. Je to ale jenom tím, že prostor byl celé dopoledne uzavřený kvůli údržbě. „Dnes je to dobré. Předevčírem jsme tu stáli dvacet minut,“ tvrdí Filip Březina, který skrz turniket prochází s přítelkyní.

„Proč lidé nejdou k řece?“ diví se provozovatel

„Sami nerozumíme, proč tu ti lidi stojí. Kousek odsud je řeka, i pro ty rodiny je to lepší,“ krčí rameny ředitel radotínského biotopu Jan Barák. Poblíž kas není široko daleko žádný stín. V běžný pracovní den se obvykle areál v těchto horkách naplní ještě před polednem, pak lidem nezbývá než čekat. „Lidem rozdáváme vodu, aby se tam nehroutili. Víc toho udělat nemůžeme. Mohou se sami podívat, do čeho jdou,“ dodává Barák.

Patnáct minut trvá dostat se do venkovního bazénu v Podolí. Tady ale kapacitní problémy nemají – k bazénu se podle slov ředitele podolského bazénu Jana Bezděka vejde tři a půl až čtyři a půl tisíce lidí. „Tolik k nám přijde za celý den, ale ne najednou,“ vysvětluje. Lidé se u vstupu zdrží do dvaceti minut. „Odbavit jednoho člověka trvá i dvě minuty. Každému druhému musíte vracet na tisícovku,“ říká Bezděk.



Lidé se na Lhotku dostanou až po odchodu těch, co už se vykoupali.

To celé ale až tehdy, pokud se plavci podaří zaparkovat, což nemusí být vůbec snadné. V okolí jsou nově parkovací zóny, které lidem hledání místa komplikují. Jednu výhodu však návštěva podolského bazénu přece jen má: stánek se zmrzlinou se nachází už před vstupem do areálu, a tak se lidé mohou před stáním ve frontě alespoň občerstvit.

Situace na koupalištích se nezlepší dříve, než spadnou teploty někam pod třicítku. Do té doby se musí návštěvníci obrnit trpělivostí a odolností proti vedru při čekání. „Děláme všechno proto, aby lidé věděli, do čeho jdou. Rozhodnout, jestli jim to za to stojí, už se musí sami,“ shrnuje správce koupaliště Petynka Václav Šála.