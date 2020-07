Amputace nohy a mrtvice. Žena 41letého herce Cordera popsala, čím si její nakažený muž prošel před smrtí

Los Angeles/Praha Neměl žádné známé zdravotní obtíže i testy na koronavirus byly opakovaně negativní. I přesto kanadský herec Nick Cordero zemřel v 41 letech na komplikace spojené s covidem. Jeho žena Amanda Klootsová sdílela celý příběh od samého začátku na Instagramu.

První potíže se u herce objevily na konci března. V té době se rodina přestěhovala z New Yorku do Los Angeles. Kanadský rodák Cordero se cítil unavený, téměř týden podle své ženy strávil v posteli. Když se 26. března staral o svého ročního syna, omdlel. Připomínku toho, že i mladý a zdravý člověk může nákaze koronavirem podlehnout, zmapoval server New York Post.



Z urgentního příjmu ho poslali domů. Měl se vrátit za čtyři dny, pokud by se necítil lépe. Do konce měsíce se Corderovo dýchání podle Klootsové výrazně zhoršilo. V nemocnici si ho již nechali přes noc a druhý den byl Cordero převezen na jednotku intenzivní péče. Ačkoliv měl v té době test na koronavirus negativní, lékaři ho uvedli do umělého spánku a zaintubovali.

Později se ale covid u něj prokázal. Jeho žena však očekávala, že se Corderův stav brzy zlepší, protože její muž byl „mladý a zdravý“. Po šesti dnech se tak skutečně stalo. Lékaři dokonce plánovali Cordera odpojit od ventilátoru.

V tu chvíli se objevila první velká komplikace – kanadský herec neměl dvě minuty žádný pulz. Místo odpojení od ventilátoru tak přišel na řadu mimotělní kyslíkový oběh, který pumpoval a okysličoval jeho krev.

Manželka mu zpívala píseň z muzikálu

V polovině dubna byla herci podle serveru New York Post amputována pravá noha, aby se stabilizoval průtok krve jeho tělem. Noha totiž nebyla kvůli krevním sraženinám pořádně okysličovaná, ale jakékoliv jiné řešení vedlo k vnitřnímu krvácení a dalším problémům s krevním tlakem.

Na konci dubna se zdálo, že Cordero nad koronavirem zvítězí. Opakovaně měl negativní test. Lékaři provedli tracheostomii, která měla zlepšit průchodnost dýchacích cest Cordera a pomoct mu zbavit se plicního ventilátoru.

Místo uzdravování ale přišly další komplikace - dvě mrtvice, sepse a infekce plic. Cordero navíc dostal i dočasný kardiostimulátor. I přesto se v polovině května Cordero probudil z lékaři uměle navozeného kómatu.

Plicní infekce se ale objevila znovu a lékaři Klootsovou upozornili, že bude možná nezbytná transplantace plic. Pátého července kanadský herec zemřel právě na komplikace spojené s koronavirem. O smrti svého manžela informovala Klootsová na Instagramu, kde celý jeho příběh mapovala.



Několik posledních dnů mu žena každý den zpívala písničku z muzikálu Waitress (Servírka), ve kterém herec hrál. Tahle tradice prý začala poté co, jedna ze sester pustila píseň a Corderův krevní tlak ze zlepšil.

Cordero vystupoval v mnoha muzikálech, za svou roli v muzikálu Výstřely na Broadwayi podle scénáře režiséra Woodyho Allena byl nominován na prestižní divadelní cenu Tony Awards. Objevil se i v několika epizodách televizních seriálů Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti či Spravedlnost v krvi.