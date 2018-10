ANKETA: Michal David? Příští rok čekám vyznamenání pro Zdeňka Izera, řekl hudební publicista

PRAHA Mezi oceněnými, kteří 28. října z rukou prezidenta republiky získají státní vyznamenání, bude také Michal David. David je známý především normalizačními popovými hity a také zkomponováním několika muzikálů. Co si o jeho ocenění myslí české osobnosti?

Zpěvák a skladatel Michal David patří už několik dekád k nejznámějším a nejúspěšnějším postavám české populární hudby. Jeho tvorba je spojená především s předlistopadovou mainstreamovou hudební scénou. V minulosti se také aktivně zapojoval do politického dění. Dříve aktivně podporoval ČSSD, při poslední prezidentské volbě podpořil v kampani Miloše Zemana.

Jan Hančil (rektor AMU)

Je svrchovaným právem prezidenta republiky udělit státní vyznamenání osobám, o nichž usoudí, že si takovou poctu zaslouží. Výběr normalizačního zpěváka Michala Davida patrně vypovídá o vkusu, kulturních a společensko-politických preferencích pana prezidenta.

Petr Čtvrtníček (herec)

O Michalovi vím, ale měl ho prý dostat in memoriam i Dean Reed, jenže Vašek Neckář si vzpomněl, že mu Dean v osmdesátým roce sáhnul na zadek, tak dostane hovno. Ale co je to proti tomu, že na dně Štrbského plesa našli potápěči tomahawk Gojko Mitiče.

Jaroslav Konáš (hudební publicista)

Kde jsou ty časy, kdy na Hrad chodili Rolling Stones! Miloš Zeman pokračuje ve vyznamenávání lidových bavičů a po Zdeňku Troškovi se stejné cti dočká Michal David. Jeho volba naprosto koresponduje se Zemanovou politikou populismu a lidovosti, s nějakým uměleckým přínosem to ale nemá společného vůbec nic. Mně to vlastně dává smysl, příští rok čekám metál pro Zdeňka Izera.

Helena Vondráčková (zpěvačka)

Vzhledem k tomu, že Michal David patří k největším hitmakerům populární hudby poslední doby, je autorem hudby k mnoha úspěšným muzikálům, je zároveň výborný aranžér a jako jeden z mála zpěváků vyprodává velké koncertní sály a baví statisíce diváků, mu toto ocenění právem patří.

Michael Kocáb (hudebník)

Přej a bude ti přáno.