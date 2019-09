Ariana Grande žaluje oděvní řetězec za miliony dolarů. V reklamě použil její dvojnici

LOS ANGELES Zpěvačka Ariana Grande, která ve středu vystoupila i v Praze, žaluje americký oděvní řetězec Forever 21 o deset milionů dolarů. Umělkyni vadí, že modelka, kterou řetězec použil v reklamách, vypadá jako ona. Firma snímky smazala v polovině dubna, ale přislíbila tak učinit již v únoru.

Podle právníků Ariany Grande měla jí podobná modelka vytvořit zdání, že má zpěvačka s firmou Forever 21 něco společného. Tím údajně chtěla firma Forever 21 klamat zákazníky. Oděvní řetězec měl zpěvačku na konci roku 2018 nejspíš oslovit s nabídkou spolupráce, ale to Grandeová odmítla.

Společnost Forever 21 pak i přes odmítnutí měla pro svou lednovou reklamní kampaň vykrást klip k písni 7 Rings, zveřejněný ve stejnou dobu. Firma veškerá nařčení odmítá. Přitížilo jí ale to, že na jednom z reklamních snímku na sociální síti Instagram zobrazuje modelku, která je Arianě Grande velmi podobná. Kromě stejných doplňků, jaké nosí Ariana právě v klipu 7 Rings, má modelka od Forever 21 dlouhý culík, který je poznávacím znamením zpěvačky.

Na jiném z reklamních obrázků pózovala modelka již bez culíku, ale rovněž v doplňcích, které má v klipu zpěvačka Ariana Grande. Další z příspěvků na Instagramu Forever 21 byl vyloženě jen vystřižený snímek z klipu zpěvačiny písně Thank You, Next.

Právníci dodali, že částka, kterou zájemce musí platit za reklamní příspěvek s Arianou Grande, je nejméně šestimístná. Žaloba dále uvádí, že firma Forever 21 přislíbila v únoru inkriminované fotky na žádost právníků zpěvačky smazat, ale nechala je tam déle než do poloviny dubna.