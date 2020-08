ASI.JATKA: Čumendo filmy. Vietnamští herci konečně umí projevit emoce i v obličeji

Vietnamská kinematografie zažívá docela dobré časy. Herci ze severu se konečně naučili trošku hrát a projevovat emoce i v obličeji, byť je v kvalitě a objemu výroby válcuje jihovietnamská tvorba. Korejská dramata mají stále co nabídnout, ale místní (nebo navrátivší se) tvůrci se inspirovali i západní kamerou. Vietnamský showbiz nebyl nikdy tak bohatý, načinčaný, pestrý a svobodný jako teď, byť stále za filtrem komunistické cenzury.

Milovnice filmů Hai Van vám doporučuje tento malý seznam vietnamských snímků. Některé z nich najdete na pirátských stránkách, když se proklikáte několika reklamami na cokoliv, některé najdete na, ha! – Netflixu nebo HBO. Takže Spring rolls & Chill(i).



Áo lụa Hà Đông / The White Silk Dress (2006; IMDb 7,4)

Dojemný snímek o nejtěžším období nedávné vietnamské historie, který je protknutý příběhem o bílém vietnamském kroji. Tu jest s anglickými titulky.



Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh / Yellow Flowers on the Green Grass (2015; IMDb 7,6)

Film byl natočený Viktorem Vu, který se narodil v Kalifornii, ale pak se vrátil do Vietnamu natáčet velké snímky. Objevuje se tu velmi častý motiv – vesnice, těžký život, přátelství, naivní láska a dětské křivdy.

Mắt Biếc / Dreamy Eyes (2019; IMDb 7,3)

Další film Viktora Vu o neopětovaných citech. Opět na pozadí poetická krajina, velké emotivní obrazy a naivní dětská láska. Docela vděčné téma, protože si tím prošel snad každý.

Cô Ba Sài Gòn / The Tailor (2017; IMDB 6,7)

Pro milovníky designu a módy určitě nutnost. Jižní Vietnam byl v 60. a 70. letech velmi otevřený, což se odráželo i v módě, třeba na tradičním vietnamském kroji áo dài. Příběh o nápadech, tradicích, rodinných vazbách a jejich střetu.

Đi Tìm Phong / Finding Phong (2015; IMDb 7,9)

Tohle je moje srdcovka. Dojemný, těžký a zároveň odlehčený dokument o fyzické přeměně z muže na ženu, navíc plný generačních střetů a beprostředního humoru. Viděla jsem Phong naživo v Praze na debatě, opravdová dušinka.

Mẹ Chồng / Mistress (2017, IMDB 7,3)

Tak teď trošku té krutosti v rámci konzervativních rodinných vztahů. Prostě tchýně je šílená pi*da, mocnářka a intrikářka. No krásné herečky a kostýmy, to se ale musí nechat. Cinkají dongy.



Vợ ba / The Third Wife (2015, IMDB 6,7)

Devatenácté století, ženská práva a trošku bisexuálních vztahů. To je teda kombinace. Na Vietnam dost odvážná. Film vzbudil kontroverze kvůli intimním scénám, ve kterých vystupovala hlavní herečka tehdy třináctiletá. Film najdete na HBO.

To je zatím vše. V našem seznamu je hodně filmů, které se vrací do minulosti, na vesnici, k prvním láskám a melancholickým vzpomínkám. Není nouze o idealizované scenérie, kulisy a okázalé kostýmy. Slyšíte cinkat dongy?

Pokud můžu doporučit jednu záležitost – k většině filmů vznikají OST, tedy Original Sound Tracky a dost často jsou to líbivé tóny. Nevynechte k poslechu a tanci.

Díky moc, Hai Van, za tipy. Snad se vám něco bude líbit! Mě jejich zhlédnutí ještě čeká. Dopisuju článek a moc bych si přála teď sedět ve Vietnamu a popíjet limonádu z třtinového cukru.