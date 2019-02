ASI.JATKA: Cvičíš, aby ti narostla prsa? Kdy se vdáš? Debilní vietnamské kecy

Dneska pojedeme trošku jiný kalibr, nic pro slabé a úzkostlivé duše. Zásadně nezkoušejte doma a hlavně Not Save For Children. Dáme si vietnamské kecy o váze. A možná taky o… odvaze, když se někdo odváže, aby .. jaksi… konverzace nevázla.

Vietnamské návštěvy jsou pro mě utrpením. Vždycky se na mě totiž sesype kopa otázek, jejichž odpověď bych si ledatak napsala do deníčku, v sanskrtu nebo těsnopisu, a zahrabala do Mariánského příkopu. Na základě jedné takovéhle drobné, ale výživné situace, kdy se mě holčina, co vidím jednou za uherský rok, zeptala v druhé otázce, kolik vážím, jsem od několika svých vietnamských kamarádek sesbírala reakce, které slýchávají od svých příbuzných, známých a tetiček, co nejsou ani jejich vopravdický tety, o své postavě.



Evidentně počasí je v našem smalltalku velmi nudný kousek – “Póčo na klimošku v ložnici” vs. “Monzun.” vs “Už zase sníh.”; a politika je thema non grata. A evidentně to s námi všichni myslí dobře.

V Š I CH N I T O S T E B O U M Y S L Í D O B Ř E.

Eva

Tenhle rok u mě taky začaly otázky na váhu, zásadně odpovídám s plnou pusou. Jedna tetka za mnou přišla, sáhla mi na stehno a řekla: “Z toho by byly pěkný řízky.”

Uyen

Na to, kolik se vážím, se mě často ptávají. Ale tenhle rok to předčila otázka: “A nebojíš se, že nebudeš mít vajíčka, když se nechceš ještě vdávat a mít děti?”

Thu

Mě pravidelně při každé návštěvě staví “teta” na váhu vedle své dcery… Samozřejmě mám pokaždé víc.

Ngoc Anh

Mě se vedle toho taky ptají, kdy se vdám. Letos ještě perlička – jaké cviky dělám na růst prsou…

Péťa

Ještě když jsem byla na magistru, tak mi říkali, ať se tolik neučím. Že muži nemají rádi chytré ženy. A mě se neptají, kolik vážím, rovnou se zeptají, proč jsem tak tlustá? Naopak když někde jím, tak se ptají, proč tak málo jím? Ještě je zajímá, jestli chci Vietnamce, nebo Čecha. Pak dodají, že nemám být sobecká a ať si vezmu Vietnamce, aby mu rodiče rozuměli.

Nejlepší je, když se naši začnou někde chlubit, kde pracuju a ostatní se přidají a poměřují platy svých dětí.

A že je koncept debilních keců přežitek? Tvoje vietnamská teta, co není ani tvoje teta, je přežitek!