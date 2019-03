ASI.JATKA: Jak udržovat duševní hygienu a jak podněcovat radost z práce?

Dnes z trošku jiného soudku, protože je většina z vás na dOFFče a některým z vás se možná svírá žaludek při pomyšlení na návrat do práce. Pokud je úzkost z návratu nesnesitelná,… asi byste měli změnit práci. Nebo by měli vyhodit vašeho šéfa.

Ale proč vám to říkám…?



Ráda bych se podělila s radou, na kterou se mě většina lidí zeptá, když jim řeknu, že jsem pracovala v české IBM jako happiness manažer (už nepracuju, ale je to úplně stejná životní nálepka, jakou má Elijah Wood nebo Daniel Radcliffe). Dovoluju si se s vámi podělit o několik zkušeností a o radu, která mi dodnes pomáhá každý den chodit s radostí do práce a dělat to, co mě baví.

Nejdůležitější krok je uvědomění si, jaká aktivita a činnost mě baví, a toho, jaký mám tým a jak můžeme s manažerem nastavit naše fungování tak, abychom já i mí kolegové mohli dělat naši práci snů. A s radostí. Takže:

Jak udržovat duševní hygienu (u sebe i u kolegů) a jak podněcovat radost z práce?

Vše začíná a končí dobrým lídrem. Proto nejlepší rada zní – začněte tím nejtěžším a naučte se nebrat si věci osobně a buďte manažerem/šéfem, který přesně tohle umí ze všech nejlépe.

Do Thu Trang Patří ke generaci Vietnamců v Česku, kteří každodenně porovnávají rozdíly - ty kulturní i generační. Narodila se ve Vietnamu. Do Česka přicestovala s rodinou jako pětiletá a dlouhou dobu vyrůstala v české rodině. Na střední škole chtěla být diplomatkou, potom ale vystudovala Marketing a PR a Česko-německá studia na Karlově univerzitě. Sama o sobě píše, že se pohybuje kolem marketingu, startupů, copywritingu a IT. O svém životě v Česku píše na blogu Asijatka.cz. Je svobodná, bezdětná, má české a vietnamské občanství.



Rozdělování a delegování práce, řešení problémů, dávání si zpětné vazby, debata nad fungováním týmu, ale třeba také nabízení i přijímání pomoci mezi kolegy je pak mnohem rozumnější a efektivnější.



Nejhorší přístup je, když si vinu nebo zodpovědnost přehazují lidé v týmu jeden na druhého. Potom je chyba v manažerovi, který buď nedokázal nastavit pravidla, nebo do týmu pustil toxického člověka. V tom případě si sepište, co vám vadí a jděte s tím nejdříve k toxickému kolegovi/podřízenému, a podle jeho reakce pak jednejte.

A co může naopak podnítit radost z práce? Vědomí, že máte ve firmě a v týmu zázemí. Radost z práce se dá udržovat třeba tak, že šéf nedovolí, aby se věci lámaly přes koleno. Že bude znát limity i potenciál svých lidí a bude jim dávat adekvátní prostor pro to, aby se mohli rozvíjet ve svém oboru. To je pak win-win situace.

