ASI.JATKA: Krajánek aneb Kde a jak potkat Vietnamce?

Ráda vidím, že se rybníček s vietnamskými organizacemi – těmi oficiálními i neoficiálními – trošku zvětšil. Diverzita názorů, ale podobné cíle – snaha o přiblížení naší kultury vám, dychtivým konzumentům. Za vydatné pomoci několika přátel a známých posílám do světa přehled “tuzemkých” iniciativ nebo projektů, které mají co dočinění s vietnamskou komunitou v České republice.

Některé fungují pouze pro krajany, některé se snaží propojovat, vzdělávat a sdružovat napříč kulturami a zeměmi. A protože těch organizací je tolik, kolik je druhů brambůrek v každé večerce, uděláme to evidentně na několik dílů.



Českobudějovický festival Ahoj Việt Nam!

S touhle partou středoškoláku a vysokoškoláků jsem se potkala minulý rok. Pozvali mě na parádní akci na tom jejich velkým hranatým náměstí a od té doby se občas shledáme na nějaké akci v Praze. Je skvělý vidět, že se podobné akce propojují nejen Čechy a Vietnamce, ale také vietnamské děti s jejich rodiči a otevírají dialog na kulturní i osobní rovině. Navíc se tenhle celodenní festival koná mimo Prahu. No jo, nesdružujeme se jen v Sapě nebo na VŠE.

Association of Young Vietnamese Entrepreneurs (AYVE)

Podnikání máme jako Vietnamci v krvi, nehledě na to, v jakém koutu světa se nacházíme. AYVY z.s. sdružuje mladé vietnamské podnikatele a propojuje s “evropským podnikatelským prostředím” a naopak. Vězte, že tohle bude “více než jen večerka.”

Medviet

Spolek (nejen) vietnamských mediků s huňatým názvem funguje na Karlovce už více než 6 let. Pomáhají překlenovat jazykovou bariéru mezi vietnamským pacientem a doktorem, což je mimochodem téma na samostatný článek. Dále chystají pro komunitu různé vzdělávací a preventivní akce typu Dny zdraví na Sapě. V budoucnu vás čeká rozhovor o tom, jak Vietnamci přistupují ke zdraví. Hooodně hutný téma.

Sapa Trip

Kreativní parta mladých banánů, kteří provádí po Sapě s fundovaným výkladem a historkami z nadsvětí. Taktéž organizují autentyš výlety do Vietnamu s vietnamistou Ducem (který má nezapomenutelný hlas), píšou blog a natáčí videa například o tom, že si místo polévky pho občas v restauraci omylem objednáváte lehkou děvu. No to je vám podobné!

Do Thu Trang Patří ke generaci Vietnamců v Česku, kteří každodenně porovnávají rozdíly - ty kulturní i generační. Narodila se ve Vietnamu. Do Česka přicestovala s rodinou jako pětiletá a dlouhou dobu vyrůstala v české rodině. Na střední škole chtěla být diplomatkou, potom ale vystudovala Marketing a PR a Česko-německá studia na Karlově univerzitě. Sama o sobě píše, že se pohybuje kolem marketingu, startupů, copywritingu a IT. O svém životě v Česku píše na blogu Asijatka.cz. Je svobodná, bezdětná, má české a vietnamské občanství.



Viet Up

Neziskovka, která (nejen) pořádá můj oblíbený Banán fest. Letos se koná v Kampusu Hybernská v sobotu 26.10. . Určitě ho nemiňte, podle programu je vidět, že se akce každým rokem rozrůstá – letos budou přednášet například Ha Thanh Špetlíková nebo Duong Jirásková. Doporučím také hudební vystoupení na bambusový xylofón. A vězte, takový insider tip – ideální místo pro seznamení chtivé. Navíc je to příležitost pro milovníky Asie ukázat jejich žlutou stránku.

Vietnamec na kost

Nemůžu vás tu nechat bez zmínky na naši dobročinnou aktivitu. Před rokem a něco jsme se spojili s IKEMem, Medvietem a markeťákem Vítkem Jandou a vytvořili iniciativu Vietnamec na kost. Naším cílem je rozšířit povědomí o potřebě vietnamských dárců kostní dřeně, ale i získávání nových registrovaných z řad mladých Vietnamců žijících v České republice.

Ambasadory projektu jsou podnikatel Manh Tung, Youtuberka Bé Ha, herečka Ha Thanh Špetlíková, moje maličkost a podnikatel Vu Hoang Anh. Všecko děláme zadarmó. Jsme přece dobráci od kosti.

A tím se prozatím loučím. Příště o organizacích, které budete pravděpodobně znát méně.