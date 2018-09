ASI.JATKA: Peníze na dva způsoby aneb Co mě žere

Jedna: Že někteří naši starousedlí zákazníci přijdou pro nákup s menším obnosem peněz, než je hodnota nákupu, počítajíce, že nám zaplatí hrstí mincí a my s důvěrou nebudeme přepočítávat.

A pak dělat překvapené, že to „nějak nevychází“, protože „si to špatně přepočítali“. Jasně, zvlášť když pokaždé kupují to samé.



Takže ano, Karle, příště (zas) těch pět korun, prosím.

Dva: Sedí nám tu doma návštěva (takže real-time a instantní reakce garantována).

(Mně) Cizí vietnamský známý mých rodičů se po prvních společenských frází zeptá, kolik vydělávám. A doplňuje to otázkou, jestli tím uživím své rodiče.

Neumím reagovat jinak než jen vietnamským úsměvem a odpovědí, že to nechci říkat.

Peníze na dva způsoby.