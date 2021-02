ASI.JATKA: Spoustu rýžových koláčků, kandovaného ovoce a červených obálek přeji do roku buvola

Protože je tu opět nový lunární rok, v médiích často označován jako čínský nový rok, přispívám svým pravidelným forcástem z nefritové koule, která říká: “Eee. Nevím.”

Do 11. února nás žrala kovová krysa, takže předpokládám, vzhledem k loňským událostem, že virus jede podle čínského kalendáře, a my jsme si tedy novoroční předsevzetí o lepších zítřcích mohli odložit až na 12. února, kdy začal orat buvol. Do té doby zamknoutdolů.



Pro lehkou vzpruhu vám pár vietnamských přátel posílá své přání:

Minh

Na rok železného buvola,

ať tě covid nevolá.

Pracuj tvrdě jako on,

pak máš Ajfounů milion.

Tuyet

Minulý rok nebyl podle představ téměř nikoho, proto na sebe nebuďte tak tvrdí, že jste se loni nikam neposunuli. Dobré věci trvají a je super se občas zastavit a jen si užívat přítomnosti lidí a okolí. Proto všem v roce kovového buvola přeji pevné zdraví, mějte se rádi a podpořte v téhle době svého lokálního Vietnamce.

Linh Nguyen

Přeju lidem střízlivý optimismus, krajní shovívavost a velkou trpělivost. Vietnamcům nadité červené obálky, single vietnamcům nad 30 nadhled a banánovým děckám přeju konec identity crisis. Dýchejte a dívejte se na modré nebe, má to pořád něco do sebe!

Linh Do

Lidem přeju hlavně hodně zdraví, trpělivosti a houževnatosti. Období je teď náročné pro všechny, tak je důležité, ať to ustojíme a nepropadneme negativním myšlenkám.

Bé Hà

Do nového lunárního roku vám přeji spoustu rýžových koláčků, kandovaného ovoce a červených obálek. A také spoustu štěstí, lásky a hlavně zdraví, které nyní všichni budeme ještě více potřebovat. Nechť Vás po celý rok provází úspěch, rok buvola je symbolem prosperity, pracovitosti a nových příležitostí. Chyťte se jich!