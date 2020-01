Ať jsme to zvorali, jak jsme to zvorali, byli jsme u toho, říká ‚otec‘ kuponové privatizace Tříska

1. ledna 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Lidé

PRAHA Cílem kuponové privatizace bylo přinejmenším vytvořit představu, že ti lidé jsou pozvaní, aby se toho také zúčastnili. Že je to reálná věc a že dostávají příležitost, vzpomíná na 90. léta ekonom Dušan Tříska. „Řekli jsme si, třeba ať z toho jsou skandály, ale hlavně ať to běží dál. Jinak by se privatizace zastavila. A to by bylo ještě horší. Takže běželo to a vznikly z toho maléry nejrůznějšího typu.“

LN: Za jakých okolností jste vstupoval do listopadu 1989?

V březnu 1989 Josef Zieleniec po létech uspořádal mezinárodní konferenci Východ–Západ, kam se nám podařilo pozvat dva Čechoameričany; jedním z nich byl Jan Švejnar. To jsme považovali za velký průlom. Tématem konference byl trh versus plán. Budovatelé kapitalismu PŘEČTĚTE SI PŘEDCHOZÍ DÍLY VELKÉHO SERIÁLU LN

A naše příspěvky byly v zásadě o tom, proč je socialistický podnik tak strašně neefektivní, a byly postaveny na diferenciálních rovnicích, na samých matematických křivkách. O tomhle si komunistický dohlížitelský systém nemyslel, že by to mohlo nějak ideově škodit.