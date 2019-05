PEKÁRKOVÁ: Až se do vás zamiluje americký generál

S přítelem K., Čechem nigerijského původu, provozujeme už léta neoficiální Poradnu pro dívky a ženy zamilované do Nigerijců a jejich zoufalé matky.

Slétají se k nám desítky příběhů, obvykle neveselých. Spoustu problémů se nám povedlo vyřešit, odhalili jsme leckterou lež, zachránili jistou ženu před vydíráním ze strany zhrzeného internetového milence, přesvědčili několik mladých dívek, že není nejlepší nápad vydat se do Nigérie s přítelem, do kterého jsou sice šíleně zamilované, ale znají ho sotva tři týdny. Mnoho příběhů se opakuje, ale nuda to rozhodně není.



Teď jsme však poprvé narazili na příběh jako vystřižený z drsnější verze červené knihovny. Žena, která se na nás obrátila (říkejme jí Kamila), se totiž zakoukala do amerického generála z Facebooku. Generálovi to moc slušelo, byl rozvedený stejně jako ona – a stejně jako ona toužil po trvalém láskyplném vztahu. Kamila nepřemýšlela, jak je možné, že tak šikovného chlapíka americká armáda zapomněla kdesi v Afghánistánu, v zoufalé situaci a zcela bez prostředků. Poslala mu peníze, aby měl na cestu domů, a doufala, že si brzo padnou do náručí – ať už v Evropě, nebo v Americe.



Generál ale potřeboval další a další peníze. Když jí to začalo být divné, přiznal se, že není generál ani Američan. Je, ehm, Nigerijec. Není v Afghánistánu, je doma v rodné vesnici. Ale jeho situace je právě tak zoufalá. Potřebuje se dostat do Evropy. A ona jediná ho může zachránit.

Když se příběh lásky dobral až sem, Kamila se na nás obrátila. Přečetla si kdesi, že podle jména dovedeme určit, z jakého je kmene, a chtěla vědět, jestli jí i tentokrát nekecá. A taky chtěla, abychom jí poradili, jestli je bezpečné jet do Nigérie a jestli si ho musí vzít, aby dostal schengenské vízum.

Pověděla jsem o tom K. Když se přestal třást vzteky a vykřikovat, že by všichni tihle podvodníci, kteří kazí Nigérii pověst, potřebovali kulku mezi oči, napsali jsme Kamile, že je její známý přesně ten typ, který si podle našeho názoru pomoc nezaslouží. Už jednou ji obelhal, bude jí lhát dál. Pravdu jí řekne pouze omylem. Barvitě jsem vylíčila, jak chlapík, kterému touží pomáhat, chlastá pod palmou s kamarády a za neustálých výbuchů smíchu vykládá, co všechno mu blbka Kamila spolkla i s navijákem.

Kamila po kratším váhání uznala, že máme pravdu. Peníze, které už poslala, odepsala jako ztracené, chlapíka si na Facebooku zablokovala a zapřisáhla se, že už nikdy nepřijme mezi přátele amerického generála. A je zase v bezpečí.