Bohuslav Němec: ze Sovětského svazu přijel plnit zpravodajské úkoly, padl ale do léčky gestapu

PRAHA Bohuslav Němec se s demobilizací armády v roce 1939 nesmířil a zapojil se do protinacistické Obrany národa. V sovětské internaci se naučil zpravodajským a sabotážním technikám a v roce 1941 byl vysazen zpět do okupovaného Československa. Tam ale padl do léčky gestapu.

Narodil se v Olomouci 2. listopadu 1913 v rodině železničáře Jana Němce, rodina se však brzy přestěhovala do Přerova. V mládí zde cvičil v Dělnické tělocvičné jednotě a po maturitě na obchodní akademii pracoval jako úředník, ale na vojně ve Valašském Meziříčí se v roce 1935 přihlásil na vojenskou akademii. Německá okupace v březnu 1939 mladého vlastence zastihla v hodnosti poručíka pěchoty na Slovensku. Po demobilizaci se vrátil k rodičům do Přerova a spolu s otcem a bratrem se zapojil do ilegální vojenské organizace Obrana národa. Jako kurýr a zpravodajec navštěvoval Slovensko, ale v červenci 1939 musel tajně odejít do Polska, aby se v Krakově připojil ke vznikající československé jednotce. Po porážce Polska skončil s Otakarem Jarošem, Richardem Tesaříkem a řadou dalších budoucích válečných hrdinů v sovětské internaci. Zde se v létě 1941 přihlásil do zpravodajsko-sabotážního kurzu, který vedli v moskevském hotelu Metropol důstojníci Čs. vojenské mise v SSSR. Závěr výcviku absolvoval na sovětské základně Puškino, kterou tehdy navštívil podplukovník Ludvík Svoboda a s Bohuslavem Němcem dlouho o samotě hovořil. Čtyřčlenný výsadek S 1/ R, kterému Němec velel, měl plnit sabotážní a zpravodajské úkoly na Moravě. K jeho vysazení došlo v noci z 9. na 10. září 1941 místo na Lysé hoře v Beskydech u Dřínova na Kroměřížsku. Seskok nedopadl ideálně, skupina byla rozptýlena a bohužel již ráno poblíž místa výsadku našli chodci, spěchající do práce, nákladní padák s bednou s granáty a výbušninami a oznámili to policii. Tak gestapo zjistilo, že v kraji operují parašutisté.

Ti se zatím postupně napojili vedle svých příbuzných a dalších vlastenců i na rodinu Ludvíka Svobody. Spolupráce s nimi stála život podplukovníkova syna Mirka, zatímco jeho žena a dcera musely prožít takřka čtyři roky na útěku, protože skupině S1/R se vinou zrádců dostalo záhy na stopu gestapo. Bohuslav Němec padl do léčky nacistů 31. října 1941 v ostravské kavárně Fénix. Již v prosinci byl v Brně odsouzen k smrti a odeslán do koncentračního tábora Mauthausen, kde byl spolu se svým otcem a řadou dalších odbojářů 7. května 1942 zavražděn. Seriál Kalendář hrdinů vzniká ve spolupráci s VHÚ Praha