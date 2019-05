Meghan porodila kluka. Další člen královské rodiny přišel na svět

Londýn Manželka britského prince Harryho Meghan v pondělí ráno začala rodit jejich prvního potomka. Oznámil to královský Buckinghamský palác, který se brzy chystá vydat očekávané oficiální prohlášení o dítěti. Britská média již několik dní spekulují o tom, že sedmatřicetiletá Meghan dítě přenáší a lékaři chtějí porod vyvolat uměle.

Vévodkyně ze Sussexu začala nad ránem pociťovat porodní bolesti a její manžel byl od té chvíle po jejím boku, uvedl královský palác. Podrobnosti o tom, zda rodí doma či v nemocnici, nezveřejnil.



Bývalá herečka Meghan Markleová chtěla rodit doma, což jí však někteří lékaři nedoporučovali. Dítě se podle dřívějších informací královské rodiny mělo narodit na přelomu dubna a května.

Sázkové kanceláře kvůli nepotvrzeným informacím dokonce přestaly přijímat tipy na to, kdy přesně dítě přijde na svět. Královský palác však oficiálně narození dítěte dosud nepotvrdil.



Královská rodina za termín porodu označila přelom dubna a května a řada britských listů má proto za jisté, že bývalá herečka Meghan Markleová již dítě přenáší. List Daily Express v pondělí napsal, že si přeje porodit doma, což prý ale lékaři nedoporučují.



„Je jí 37 a čeká první dítě. Nevím,“ vyjádřil podle listu pochybnosti porodník Timothy Draycott. Deník však připomněl, že královna Alžběta II. porodila v domácích podmínkách Buckinghamského paláce čtyři děti.



Podle listu The Sun je Meghan v současnosti ve venkovské usedlosti nedaleko windsorského zámku, kam se s Harrym nedávno přestěhovali z Londýna kvůli klidu. Po boku má Harryho a svou matku. Navzdory tomu, že již více než týden dítě přenáší, působí velmi uvolněně, napsal deník. Meghan si podle jeho informací vybrala vlastní lékařský tým, který na ni dohlíží. Není ovšem jisté, zda se nebude muset přesunout do nemocnice, kde lékaři porod uměle vyvolají, dodává The Sun.

Další listy píší, že Harryho a Meghan v posledních dnech navštívilo několik členů královské rodiny, což údajně svědčí o možnosti, že potomek je již na světě.

Britští bookmakeři, považovaní za dobře informované, v neděli přestali vypisovat kurzy na přesné datum narození sedmého v pořadí následníků trůnu. „Tihle lidé jistě mluví s někým, kdo mluví s někým jiným,“ řekl CNN o zdrojích informací bookmakerů Lee Price, mluvčí britské sázkové kanceláře Paddy Power.

Sázet se však stále dá na jména, přičemž nejčastějšími tipy jsou Ivy, Alice a Diana. Spekulace do jisté míry způsobilo rozhodnutí Meghan, která na rozdíl od manželky prince Williama Kate nebude pózovat fotografům přímo před porodnicí. Oznámit očekávanou novinu chtějí Harry s Meghan až poté, co sami narození dítěte oslaví.

#RoyalBabyWatch contender for most committed Royal reporter - Maud Garmy is here from Paris and has been waiting in Windsor since April 22nd (and is still smiling!)  @GMB #BabySussex #Meghan #PrinceHarry pic.twitter.com/g0ohJqgQzP