ASI.JATKA: Propíchnutého prstu bolest aneb Být vegetariánem má své bezpečnostní důvody

Mám teorii. Vycházející ale z osobní praxe, takže to může být totální bullshit.

Spousta Vietnamců, včetně mě (z důvodu například extrémních neskillů), se musí zranit – na rtech, ve tváři, na jazyku a na prstech – při pojídání kuřete.



Protože rádi rádi obíráme kousky. Tvrdě a nemilosrdně, v ústech, přidržujíce si je holýma rukama.

Včera jsem si totiž propíchla palec kuřecí kostí. Bolí to. Zvlášť, když je to nejpoužívanější palec, co mám.

Být vegetariánem má své bezpečnostní důvody.