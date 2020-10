Často hraje ‚hovada‘. Takové postavy mi jdou nejlíp, říká herec Taclík. Co mají společného s Johnnym Deppem?

Praha V novém diváckém hitu Bábovky hraje jednu z hlavních mužských rolí. Premiéru však promarodil, a tak se na Bábovky šel podívat až těsně před rozhovorem – z poctivosti, aby nemluvil o něčem, co neviděl. Přitom se sám na sebe na plátně nerad dívá, jak v rozhovoru několikrát zaznělo. Herec Marek Taclík se rozpovídal o tom, jak se dostal k herectví, o natáčení reklam, německých předcích a vyrůstání v Sudetech.

Vypráví o sobě však s nakažlivým gustem, někdy ve třetí osobě a skoro vždy s nadhledem. Třeba když jsme si uvědomili, že náhodou sedíme před plakátem na Bábovky, na kterém však Marek Taclík chybí. „Ono se to strašně těžko přiznává, ale trošku mě to mrzelo,“ komentoval to se svým typickým sípavým smíchem a rošťáckým výrazem. „Ale ten film je o ženskejch, takže je potřeba dát na plakát hlavní postavy. A pak je potřeba ten film prodat, takže tam musíte doprostřed dát Vetchýho a Langmajera. A já už se tam holt nevejdu.“