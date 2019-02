První místo pro Česko. Martin Stranka získal prestižní fotografické ocenění

Mladý český fotograf uspěl s fotografií Snílci a válečníci (Dreamers and Warriors) v celosvětově uznávané soutěži Sony World Photography Awards. Jeho snímek byl oceněn prvním místem v kategorii Creative Open (kreativní tvorba, volný styl).

„Pro mě jako pro samouka je jedno z nejprestižnějších fotografických ocenění velkým úspěchem. Snímek vznikl v lednu roku 2016 za velmi chladného odpoledne, což podtrhl i vydýchaný vzduch v přilbě pilota. To jistě nahrálo k atmosféře snímku, který tak působí jako vytržený z filmového záběru,“ říká k fotografii její autor.



A dodává: „Už tehdy to pro mě byl jeden z nejemotivnějších snímků a dokonce jsem si fotografii nechal vytetovat na nohu. Název odpovídá podstatě a myšlence snímku. Od té doby, co fotím, se snažím jít za svými sny a bojovat za ně. To a ještě několik intimních témat jsem se do fotografie snažil dostat.“

Fotografie Snílci a válečníci bude vystavena na veletrhu Sony World Photography Awards v Londýně od 18. dubna do 6. května, následně bude k vidění na výstavách v Itálii, Německu a Japonsku.



Martin Stranka Martin Stranka se narodil v Mostě na severu Čech. Fotografii nikdy nestudoval, byl samoukem. I přesto mu to nebránilo dobýt světové galerie především v USA, ale i v Evropě i Asii se stovkou výstav. Za tu velmi krátkou dobu stihl už získat přes 50 mezinárodních fotografických ocenění. Více fotografií si můžete prohlédnout na jeho webových stránkách.



Sony World Photography Awards je ocenění, které od roku 2008 každoročně uděluje společnost World Photography Organisation v kategoriích Profesionál, Youth (Mládí), 3D, Student, National a Open jako uznání za mimořádné fotografie. Nejlepší díla jsou po vyhlášení vítězů vystavena v londýnské galerii Somerset House.



„Je to tam, sny se plní. Nevěřil bych, kdyby mi někdo na počátku řekl, že jednou má fotografie bude zvolena jako nejlepší ve své kategorii z 326,000 přihlášených fotografií na světě v jedné z nejprestižnějších soutěží World Photography Organisation, která se přirovnává k filmovým Oscarům. Až vám bude někdo někdy říkat, že je něco nemožné, neposlouchejte ho. Sny se plní, jen za nimi musíte jít s pevným odhodláním a velkou pokorou,“ napsal na svou facebookovou stránku Martin Stranka.