ČERNODRINSKÁ: Tepláky s potenciálem, podpatky a veselý sestřičky

Když jsem přemýšlela, o čem bych napsala tentokrát, napadaly mě různý témata, ale zasekla jsem se u jednoho. U tepláků. Víte, nikdy jsem netušila, kolik potenciálu v sobě tenhle kus textilu má.

Zatím jsem teda nepřešla do módu, že bych si pro ně šla k Diorovi (to bych si asi musela vzít hypotéku, kterou mi v dněšní době nikdo nedá), ale začala jsem tenhle trendy kousek zařazovat daleko víc do svého šatníku. Mám jedny obzvlášť vypečené... Jsou prakticky dost podobné teplákům, co nosí Kim Kardashian, jen mají vytahaná kolena a oblast zadku se tam vleče od bederní páteře až po lýtka. Obvykle je doplním něčím cool, jako jsou mikina ze třetí třídy (ano, od té doby jsem nevyrostla) nebo košile po tátovi. Tomuhle looku pak nechybí ještě froté ponožky s infantilním motivem a nedbalý účes, páč mám mastňáka.

Sandra Černodrinská Pochází z česko-bulharské rodiny, vystudovala nejdřív Teorii kultury na FFUK, poté Činoherní herectví na DAMU. Během studia ztvárnila mnohé role - většinou prostitutek, starých pan a alkoholiček. Během své pracovní kariéry byla v krátkém angažmá v Mladé Boleslavi. Nyní je její domovskou scénou Činoherní klub, kde jedna z jejích nejvýraznějších rolí je opět prostitutka. Má jednoho syna, dva psy a nespočet snů.

Make-up obvykle sladím do zeleno-šedivé barvy, šmrncnu trochu pupínků a kruhů pod očima a můžu do ulic! Za nezbytnost pokládám vydřenou plátěnou tašku a samozřejmě roušku. Myslím si, že v téhle době mám velkou šanci, že se do mě někdo na ulici zamiluje nebo že dostanu nějakou hezkou filmovou roli.



Další věc, která mě dost formuje v dnešní době, je právě ta rouška. Mám z ní takový spiklenecký pocit - já a rouška = tajné přátelství. Takže se dost často přistihnu, jak si něco povídám. Sama pro sebe. Tím, že mi není vidět pusa, tak mě přece nikdo nemůže ani slyšet. Děsím se toho, co se stane, až to sundáme. Já budu pravděpodobně tou dobou mít už značně rozjetou sociální poruchu.

Možná, že už jsem zapomněla, jak takový normální život vypadá. Možná, že mě z těch tepláků a tý roušky bude muset někdo na konci lockdownu vysekat, ale pak, pak to bude jízda. Nejdřív obejmu všechny v rodině. Pak kamarády. A kamarády kamarádů. A samu sebe. Vezmu si podpatky, namaluju se a strávím minimálně osm hodin v baru. Budu si hodně povídat s lidma a hodně na všechny šahat. Druhý den pak celou rodinu vezmu na snídani do kavárny. A taky se namaluju a taky půjdu v podpatcích. A takhle třeba týden v kuse. Jo a nesmím zapomenout na saunu, plavání, lezení na stěně, kadeřnici, jógu, trhy, jídlo v restauraci v sedě u stolu, zoologickou zahradu, výstavy v galeriích, ale hlavně....

Hlavně už žádný strach, veselý babičky a tatínkové, usměvavý prodavačky, odpočinutý sestřičky a svoboda. Co budete po lockdownu dělat vy?