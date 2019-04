Češi i Slováci v módě stále zaostávají za světem, říká návrhář

Slovenská značka TheG funguje na Slovensku již čtvrtým rokem. Nyní výrazněji expanduje i na český trh. Značka se soustředí především na kvalitu, jednoduchost a pohodlné nošení. Produkty mohou nosit ženy i muži bez omezení věkem. „Vůbec neřešíme cílovou skupinu. Přináším něco nového, co si na sebe mohou obléci jak sedmnáctiletí, tak i šedesátiletí lidé. V dnešní době je to totiž hlavně o tom, co se komu líbí, kam až zachází fantazie konkrétního člověka, a co vše se dá na sebe navrstvit,“ říká designér a stylista Lukáš Cuninka z týmu značky TheG Clothing.

Lidovky.cz: Měl jste k módě pozitivní vztah již od dětství nebo to přišlo až později?

K módě jsem měl vztah prakticky od dětství. Vlastně můžu s čistým svědomím říct, že jí žiji celý svůj život. Už na základní škole jsem se totiž snažil vždy vkusně oblékat a dbát o svůj vzhled. Chtěl jsem být vždy co nejlépe upravený, abych se líbil okolí. No vlastně hlavně děvčatům.

Lidovky.cz: Kdy jste si uvědomil, že móda je to hlavní, čemu se chcete do budoucna opravdu věnovat?

Přišlo to ve chvíli, kdy jsem se rozhodl skončit s aktivním hraním fotbalu za Spartak Trnava, kterému jsem se věnoval od svých šesti do třiadvaceti let. Vše začalo tím, že mi jedna nejmenovaná slovenská top modelka založila Instagram. Do té doby jsem vůbec neměl tušení o tom, co to Instagram vůbec je. Ze začátku jsem trávil denně hodiny focením různých outfitů a právě tahle činnost mi v podstatě pomohla k všemu, co teď dělám. Během relativně krátké doby jsem se skrz Instagram dostal do povědomí lidí, kteří mě postupně začali oslovovat kvůli případné spolupráci. To byl přesně ten moment, kdy jsem si uvědomil, že móda je přesně to, co chci v životě dělat. Od té doby se věnuji navrhování oblečení a stylingu.

Lidovky.cz: Na jaké úrovni je podle vás móda v Čechách a na Slovensku? Vidíte i nějaké výrazné rozdíly mezi těmito dvěma národy?

Na Slovensku, obzvlášť pak v Bratislavě, lidé opravdu hodně dbají o svůj vzhled a jsou ochotní si připlatit i za uznávané světové fashion značky. Češi mi přijdou více konzervativní, jsou všeobecně více opatrní v oblékání. Nejen z tohoto důvodu mě velmi láká prosadit se tady a podílet se na tvoření fashion stylu Čechů. Vidím tady větší možnost seberealizace než na Slovensku. Jinak všeobecně musím zmínit, že na Slovensku i v Čechách je celá řada šikovných módních designerů a stylistů. Vždycky ale říkám, že se člověk musí přizpůsobit zemi, ve které žije. Slováci i Češi se dnes ještě bojí nosit něco, co se nosí v zahraničí a k nám to ještě nedošlo. Trošku prostě stále zaostáváme za tím co se nosí jinde ve světě. To se ale bohužel netýká jen módy…

Lidovky.cz: A co myslíte, jsou na tom se vkusem lépe muži nebo ženy?

Jednoznačně lepší vkus mají ženy. Je to dané i tím, že o sebe více dbají a oblékání berou jako koníček. Tím ale samozřejmě nechci urážet muže, ostatně to bych šel sám proti sobě. Je to fakt, který je dán asi geneticky – ženy se o sebe odjakživa více starají a více nakupují. V dnešní době o sebe naštěstí začínají více dbát i muži, baví je nakupovat hezké oblečení i doplňky a snaží se být stále hezky upravení. Každopádně ženy budou v této disciplíně podle mě vždy v popředí.

Lidovky.cz: Máte nějaké zahraniční módní vzory?

Nemám vyloženě konkrétní módní vzor, inspiraci čerpám od různých návrhářů. Pravidelně sleduji celou řadu světových návrhářů na jejich oficiálních kanálech. Pokud bych měl říci jedno jediné jméno, tak to bude Oliver Rousteing, který je kreativním ředitelem módní značky Balmain. Každopádně vždy říkám, že člověk by měl být hlavně sám sebou.

Lidovky.cz: Patříte do týmu značky TheG, jak začal její příběh?

Značku TheG založil v roce 2015 Matěj Jurika s cílem přinést nový pohled na street módu i do našich končin. V týmu byl tehdy ještě Kryštof Konárek. Prvním produktem bylo jednoduché prodloužené tričko v základních barvách. Tehdy bylo na trhu pár sítí, které nabízely podobný produkt, ale jedním z našich hlavních benefitů byla a vždy bude kvalita, za kterou si stojíme. Ve většině případů dokonce poskytujeme doživotní záruku na zpracování a ušití. Já jsem se ke značce TheG připojil asi rok po tom, co začala fungovat. Tehdy mě oslovil Kryštof s nabídkou možné spolupráce. Domluvili jsme se na focení a pobavili se i o celkovém fungování značky. Nakonec to dopadlo tak, že jsem se téměř hned zapojil do celého koloběhu značky. Jsem člověk, který má rád nové výzvy a v TheG mi jich poskytli celou řadu.

Lidovky.cz: Jak jste zapadl a jaká je vaše hlavní úloha v týmu?

Zapadl jsem okamžitě a dodnes společně fungujeme jako švýcarské hodinky. Moje hlavní úloha momentálně tkví především v tom, že se účastním různých eventů, přehlídek, stylingu a oslovování potenciálních influencerů na slovenském i českému trhu. Ve zkratce: jsem ten, co stojí před kamerou i za ní.

Lidovky.cz: Komu je vaše oblečení určené?

Vůbec neřešíme cílovou skupinu. Přináším něco nového, co si na sebe mohou obléci jak sedmnáctiletí, tak i šedesátiletí lidé. V dnešní době je to totiž hlavně o tom, co se komu líbí, kam až zachází fantazie konkrétního člověka, a co vše se dá na sebe navrstvit. Takže netvrdíme, že naše oblečení je vhodné třeba pro lidi do třiceti pěti let. Ve světě totiž najdete klidně i sedmdesátileté trendsettery, kteří udávají lidem módní směr skrz sociální sítě. Jsme otevření každému, komu se naše oblečení líbí. Zákazníkům se snažím vždy poradit a pravidelně společně hledáme kompromisy v oblékání.

Lidovky.cz: V čem jsou vaše produkty výjimečné a kde se vyrábí?

Jedinečnost našich produktů spočívá zejména v jednoduchosti. Možná vám to přijde jen jako prvoplánové tvrzení, ale je to tak. Kombinujeme jednoduché střihy, barvy a primárně se soustředíme především na kvalitu našeho oblečení. Říká se, že v jednoduchosti je krása a my se této skutečnosti snažíme vše podřizovat. Není totiž nic jednoduššího než dát na sebe bílé a černé tričko…Tím zaručeně nikdy nic nepokazíte. Jinak všechny naše produkty jsou designové a vyrábí se na Slovensku.

Lidovky.cz: S jakými materiály nejraději pracujete?

Jedním z top materiálů je viskóza. Je to celulózové vlákno, které se sem tam používá i jako náhrada hedvábí. Milujeme jí především proto, že má fantastické vlastnosti: dokonale splývá s tělem, je příjemná na nošení, příjemně chladí a nedělá žmolky. Viskóza je vhodná na trička a dokážeme z ní ušít různé odvázané styly a kombinace. U nás totiž neexistuje, že by se nějaké tričko nedalo ušít. Před půl rokem jsme zavedli šití na míru, které probíhá tak, že si naši zákazníci svoje produkty sami nadefinují a my jim je připravíme na míru. Jinak pracujeme také s bavlnou a polyesterem. Tyto materiály pro nás dlouhodobě představují základní materiál pro náš bestseller, kterým jsou kardigany.

Lidovky.cz: Vymýšlíte raději módu pro ženy nebo pro muže?

Je to tak padesát na padesát. Vlastně nikdy nemáme vysloveně dáno, že jdeme dělat produkty pro ženy nebo pro muže. Když se nám něco líbí, tak si v hlavě vytvoříme dizajn a řešíme s krejčími, jak by se to dalo nejlépe ušít. Vždy se snažíme, aby to bylo tak půl na půl a nikdo nestál v pozadí. Máme sice více zákaznic, ale najdou se i nadšenci do naší módy z řad pánů, kteří se k nám rádi vracejí.

Lidovky.cz: Kde si vaše oblečení můžeme zakoupit?

Naším hlavním prodejním místem je e-shop. V současnosti už máme i verzi pro český trh, kde zákazníci najdou všechny nové i starší kolekce. Jelikož e-shop neumožňuje otestovat kvalitu produktů a vyzkoušet si je, spolupracujeme s partnerským obchodem F.designers, který se nachází v pražské Týnské uličce. Najdete tam všechny aktuální kousky i ochotný personál.

Lidovky.cz: Máte v sortimentu značky TheG nějakého favorita nebo všechny kousky berete stejně?

Favorita nemáme, všechny kousky považujeme za jedinečné a unikátní. Kdybych měl přece jen něco vyzdvihnout, tak to budou kardigany, které dlouhodobě patří mezi naše bestsellery. V současnosti je nabízíme už ve třinácti barevných provedeních. Máme je i ve velikosti pro děti.

Lidovky.cz: Máte pro letošní rok nějaké zásadní plány, které již můžete odtajnit?

Momentálně jsme se pustili do prodeje obrovských oversize mikin, které jsou prodloužené a dají se nosit jako šaty v jarním období. S těmito mikinami nemusíte řešit, co dalšího si vzít na sebe. Jednoduše si oblečete mikinu, co zakryje 2/3 těla a máte po starostech. Dále jsme představili také s mikinu pro muže, které si vás zaručeně získají svým jedinečným dizajnem. Odrážejí totiž dnešní životní styl a evokují pocit svobody a odhodlání. A pak si přeji, aby značka TheG pořád stále více rostla. Budu moc rád, když si k ní letos najde cestu co nejvíce nových zákazníků z Čech i Slovenska. Jinak chci vydat i jednu kolekci pod vlastním jménem – Lukáš Cuninka. Pak se plánuji více prosadit v oblasti stylingu. Vím, že toho není zrovna málo, ale snad se to vše povede…