Česká televize vyjednává s Witowskou o její pozici. Problémem by mohl být její údajný partner

Praha Je populární, v mediální branži respektovaná. Přesto moderátorka České televize Světlana Witowská končí v hlavních zpravodajských pořadech veřejnoprávní stanice Události ČT a Události, komentáře. Hodlá se více věnovat svému synovi. Odchází však v situaci, kdy by mohla čelit nařčení z možného střetu zájmu.

Jak totiž napsal deník Blesk, Witowské novým životním partnerem je údajně Petr Kolář. Bývalý velvyslanec v USA a v Rusku nyní působí jako poradce Petra Pavla, který připouští kandidaturu v příští přímé volbě prezidenta. Ostatně i Kolář zvažoval, že se v roce 2018 ve volbě hlavy státu postaví jako soupeř obhajujícímu Miloši Zemanovi.

Zjevně je politicky aktivní, proto dle některých radních ČT hrozí, že by mohl Witowskou ovlivňovat. „Je to problém. Není to úplně tak, aby nad tím vedení ČT mohlo mávnout rukou. Využiji svého práva a vedení televize se na to zeptám,“ řekl Blesku Zdeněk Šarapatka, člen Rady ČT.



Moderátorka striktně odmítá, že by za jejím odchodem z hlavních zpravodajských relací ČT stál nový partner. „K důvodům svého odchodu jsem se opakovaně vyjádřila – chci mít dost času na svého nezletilého syna. Vedení televize bylo o mých soukromých záležitostech s předstihem informováno,“ uvedla Witowská.

Nestrannost svých moderátorů pokládá ČT „za naprosto zásadní“, případný střet zájmů prý hlídá. „Dlouhodobě máme nastavené kontrolní mechanismy, jež střetu zájmů zamezují a také zaručují, že obsah vysílání nepodléhá rozhodnutí jednotlivce,“ řekla serveru Lidovky.cz Karolína Blinková, tisková mluvčí ČT.

Světlana Witowská s Petrem Kolářem.

Sedmačtyřicetiletou moderátorku diváci dosud na televizní obrazovce pravidelně vídají. V Událostech ČT a Událostech, komentářích by měla skončit v průběhu léta. Witowská se navíc nebrání další spolupráci s veřejnoprávní institucí. Zájem projevila o pořad Interview ČT24, který už dříve několik let moderovala. „Víme o tom. Jednání jsou na samém začátku a zatím není vůbec jisté, zda dojde k nějaké dohodě,“ řekla Blinková.

Hlavní zpravodajskou relaci ČT Witowská moderovala dva roky. V roce 2018 na sebe upozornila před prezidentskou volbou, kdy úspěšně moderovala diskusi dvou kandidátů Miloše Zemana a Jiřího Drahoše. Získala za to uznání veřejnosti i odborníků.