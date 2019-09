Československý rodák, který přežil holokaust, se oženil s o téměř 50 let mladší Ruskou. V USA dobýval svět filmu

NEW YORK (USA) Přeživší holokaustu narozený v Československu Jack Garfein se ve věku devětaosmdesátileti let v srpnu oženil s dvaačtyřicetiletou Ruskou Natalií Repolovskou. „Po tom, co jsem ve svém životě musel prožít, nemůžu uvěřit lásce, kterou jsem obklopen,“ libuje si.

Svatba se konala v synagoze v New Yorku a jedním z hostů byl i Jackův kamarád z druhé světové války - stejně starý Jack Terry. „Neměli bychom být naživu. A já jsem teď na jeho svatbě, “ říkal dojatý Terry pro New York Post.

Jack Garfein s manželkou Natalií Repolovskou. S nevěstou Natalií Repolovskou se Garfein poprvé setkal před sedmi lety na večírku u kamaráda v New Yorku. „Jack mě přiměl uvědomit si, kdo jsem, protože jsem se na sebe najednou dívala očima někoho, kdo mě miloval, to je Jackův největší dárek pro mě,“ uvedla žena, která se živí technickou dokumentací a do USA dorazila z Moskvy těsně před jejich společným setkáním. Prý pak nemohla uvěřit tomu, že jí Bůh seslal (v té době) dvaaosmdesátiletého muže, aby se do něj zamilovala. Repolovská je přitom už jeho třetí manželkou, sama se nyní vdávala podruhé. Poprvé se Garfein oženil se známou herečkou Carroll Bakerovou a dohromady má čtyři děti. OBRAZEM: Podívejte se, jak vypadala unikátní chasidská svatba, probíhající na pražském Žofíně Garfein se narodil v Československu, jeho rodiče i sestry zahynuli za války v plynové komoře. Dnes děvataosmdesátiletý muž za svůj život prošel jedenácti koncentračními tábory včetně Osvětimi, informoval New York Post. Přestože přicestoval do USA s minimální znalostí angličtiny, stal se významnou osobností hereckého světa. Vyučoval herectví a jeho žákem byl třeba představitel Hellboye Ron Perlman. Garfein také produkoval a režíroval divadelní hry například od Arthura Millera, natočil také dva filmy. Pracoval s lidmi jako Marilyn Monroe nebo Marlon Brando. Jamesovi Deanovi dal první hereckou roli, objevil i legendárního Stevena McQueena, píše server Kveller.