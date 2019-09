Český dokument o Georgi Orwellovi. Není pouze mužem jedné knihy, říká režisér

PRAHA Český dokument o britském spisovateli Georgi Orwellovi a jeho tvorbě, který je prokládán černobílými kresbami a provází jím ruská autorka Orwellova životopisu, uvede Kino Edison příští rok 21. ledna, symbolicky na 70. výročí autorova úmrtí. Orwella proslavily hlavně antiutopické novely 1984 a Farma zvířat, ve kterých varuje před totalitními režimy. Kromě toho byl esejistou, novinářem a zaníceným socialistou, řekl režisér filmu a novinář Václav Müller.

„Dvě a dvě nejsou čtyři ale pět, když to strana chce. Teď je krásně, ale za deset let se můžou opět objevit snahy o ovládání minulosti. Velkou roli hrají dnes fake news, což vlastně jsou ty dennodenní dvě minuty nenávisti z knihy (1984),“ řekl Müller. „Kniha 1984 ukazuje dvě roviny. Sledování, jak se vám třeba Google začíná plést do života. A pak linii kontroly od politiků a státu, která je přítomná i dnes. Režim v knize je vlastně ještě někde nad fašismem a komunismem a je aplikovatelný na úplně celý svět,“ dodal.



Dokumentem provází Ruska Maria Karpová, která do Anglie přijela na začátku 90. let na pozvání BBC, kde pracovala 18 let v ruské redakci. Ještě na konci let 80. narazila v Sovětském svazu na Orwellovo dílo coby překladatelka. V roce 2017 jí o něm vyšel první, 600stránkový životopis v ruštině. Na Karpovou Müller dostal doporučení od britské Orwell Society, které předsedá adoptovaný Orwellův syn Richard Blair.



Václav Müller Václav Müller v letech 2008 až 2011 pracoval v zahraniční redakci televize Z1. Tehdy začal pracovat i pro Českou televizi a pro cestovatelský magazín Objektiv natočil reportáže z Velké Británie. O Orwella se začal zajímat v roce 2008, kdy četl jeho životopis od Gordona Bowkera. Pro dokument dnes zahájil sbírku na portálu Hit Hit. Bližší informace jsou na webu profilu Projekt Orwell aneb 2 + 2 = 4?

Orwell psal denně do novin, byl odborník na literaturu, uměl francouzsky. Jeho otec byl úředníkem a matka potomkem královské šlechty, přesto byli na tehdejší poměry chudí. „Chci ho ukázat jako komplexního člověka, že třeba nenáviděl Londýn, rád zahradničil, měl svůj smysl pro humor. Není pouze mužem jedné knihy,“ uvedl Müller.



Müller s kameramanem Radimem Letovským loni v říjnu odjeli do Londýna, Wallingtonu a nakonec na skotský ostrov Jura, kde Orwell napsal svoji nejvýraznější knihu 1984. Příběh situoval do Anglie, aby naznačil, že totalitním režimem nejsou ohrožené jen východní země. Ve Wallingtonu napsal Poctu Katalánsku, kde shrnul své působení na španělské frontě.