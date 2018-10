Středoškolský pedagog, vedoucí v supermarketu nebo strojní mechanik. Lidé nejrůznějšího věku i povolání spojuje jedno: láska ke zbraním. „Jen o nás nic nepište, ať se to ještě víc nepokazí,“ zaznělo několikrát během šestiměsíční práce na tomto portrétu majitelů zbraní. Při tom na začátku stála jednoduchá otázka. Kdo je to český střelec? Jaké jsou motivy, které ho k tomuto koníčku přivedly a jak by argumentoval, aby přesvědčili veřejnost, že je dobré legálně držet zbraně.

MAFRA Autor: Petr Topič