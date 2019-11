Chtěl bych napsat muzikál, něco jako Jesus Christ Superstar, říká Xindl X

PRAHA Písničkář Xindl X o tancování před porotou v soutěži StarDance, nápadu na muzikál a o tom, že chystá obrovský mejdan.

Chtěl být spisovatelem či scenáristou. Zkusil obojí – před devíti lety napsal s výtvarnicí Monikou Šimkovičovou knihu Bruno v hlavě, je autorem scénáře několika dílů sitcomu Comeback. Nakonec se Xindl X stal písničkářem.

Začínal v kapelách Já a brácha a Jupí tralala, v roce 2007 zvítězil s písní Mamut v soutěži Česko hledá písničku, o rok později získal Autorskou Portu za skladbu Dysgrafik. Od té doby píše jeden hit za druhým – na aktuální desce Anděl v blbým věku jich je jednadvacet. Většinu z nich odehraje 28. listopadu u příležitosti svých čtyřicátých narozenin na koncertě ve Foru Karlín.



LN: Jak jste nesl vyřazení z taneční soutěže StarDance?

Do soutěže jsem šel s tím, že budu spokojený, když nevypadnu jako první – takže jsem dopadl lépe, než jsem čekal.

LN: Nakolik jste byl spokojený se svými tanečními výkony?

Ke svému překvapení jsem zjistil, že jsem menší dřevo, než jsem si myslel – zejména vzhledem k tomu, že já nikdy nebyl ani v tanečních. A za ten pokrok, co jsem za ty tři měsíce tréninků udělal, jsem na sebe hrdý. Nešel jsem do StarDance s úmyslem tuhle soutěž vyhrát, takže mi ani nevadilo, když mě kritizovala porota – nevadí mi nechat se kritizovat v něčem, co se teprve začínám učit. Kdyby mě kritizovali ve skládání nebo textování, to by bylo něco jiného.

LN: Co vás během soutěže nejvíc překvapilo – kromě toho, že nejste takové dřevo?

Mě ani v nejmenším nenapadlo, jak obrovským žroutem času a energie StarDance je! A to už vůbec nemluvím o tom, že jsem z toho byl po prvním týdnu tréninků tak zničený, že jsem skoro nemohl chodit! Naštěstí jsem měl dvě výhody: jednak moje taneční partnerka Markéta Dostálová věděla, že dostala partnera, který nikdy netančil, takže to asi čekala, jednak jsem druhý týden odjel na dovolenou, a nikdo tak neviděl, jaká jsem troska. A po návratu se moje fyzička začala nějakým zázrakem zlepšovat – to byla zajímavá zkušenost!

Každopádně já měl chuť si vyzkoušet zase něco nového a zaměstnat hlavu něčím jiným, než je neustálé skládání písniček, nahrávání desek, natáčení videoklipů, plánování vystoupení a koncertování. To všechno je samozřejmě zábavné, ale jen do okamžiku, než se to začne točit pořád dokola. Měl jsem pocit, že by mohlo být příjemné vypadnout na chvíli ze zaběhaných kolejí.

LN: Povedlo se vám z těch kolejí vyjet?

Myslím, že ano. A nejenom mně. Myslím, že pro všechny je to občerstvující zážitek, byť po fyzické stránce vyčerpávající. Z party dospěláků jako by se najednou stala parta puberťáků na škole v přírodě, co kuje pikle proti svým táborovým vedoucím – pozoruhodná sociologická sonda, která by nebyla špatným námětem na muzikál.

LN: Přemýšlíte o muzikálu?

To už delší dobu, ale teprve v létě jsem přišel na dobrý námět. A ne, není to o StarDance. Nebudu pochopitelně říkat děj, který má být součástí určitého překvapení, ale můžu prozradit, že se jedná o biblické téma, nahlížené ovšem pohledem, jaký tady ještě nebyl... Rád bych vyskočil z kolotoče, kdy každé dva roky vydávám desku, a zkusil napsat nějaký ucelenější tvar v podobě muzikálu – nebo spíš popové opery. Něco ve stylu Jesus Christ Superstar nebo Cats, kde se nemluví, jenom zpívá, ale samozřejmě v duchu hudby, kterou běžně skládám. Mám touhu napsat libreto, texty a muziku, ideálně si v tom i zahrát…

Ke svým čtyřicátým narozeninám jste si nadělil koncert v pražské hale Forum Karlín, který jste propagoval slovy: „Ke krizi středního věku každý přistupuje jinak. Někdo si koupí ferrari, někdo si pořídí milenku… a já si udělám narozeninový koncert. Bez nadsázky můžu říct, že to je ten nejdražší a největší mejdan, jaký jsem kdy pořádal.“ Jak prožíváte krizi středního věku?

Takhle to dopadá, když si člověk vymyslí takovýto propagační slogan – ve všech rozhovorech se ho potom ptají, jak prožívá krizi středního věku... Samozřejmě že ve čtyřiceti člověk bilancuje, má za sebou podstatnou část života a začíná si uvědomovat, že v životě nejde jen o ježdění po koncertech. Na druhou stranu, já si na čtyřicet vůbec nepřipadám. Vždyť zrovna nedávno mi doktorka říkala, že jsem ještě nebyl na zdravotní prohlídce třicátníků. Takže já si prožívám krizi třicátníků, která je podobná jako krize středního věku, ovšem menší.

LN: Vydal jste kompilační album, vyprodal Forum Karlín, překonal krizi středního věku... Co bude dál?

Teď se chci konečně vrhnout na ten muzikál! A taky jsme se po Foru Karlín rozhodli pokořit další metu a naplánovat ještě několikanásobně větší koncertní mejdan. Už za týden na našem Facebooku a Instagramu vyhlásíme, co, kdy a kde to bude. Každopádně, mám se na co těšit!

