Chybí mi hraní, je to duševní potrava. Člověk bez ní začne strádat, líčí skladatelka Beata Hlavenková

Za poslední album získala cenu Anděl, je autorkou filmové hudby například k filmu Dukla 61 nebo nově k Zátopkovi. Spolupracovala s řadou tuzemských i zahraničních muzikantů. Nedávno také představila svůj nový videoklip k písni Žena. „Chybí mi hraní, je to krásná energie, která se přelévá mezi jevištěm a hledištěm, je to duševní potrava, bez které člověk dlouhodobě nevydrží a začíná strádat,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz klavíristka, skladatelka a zpěvačka Beata Hlavenková.

Lidovky.cz: Rok 2020 pro vás začal slibně. Získala jste cenu Anděl v kategorii sólová interpretka za nejvydařenější album roku 2019, desku Sně. Pak však udeřila pandemie a rušily se koncerty. Jak omezení zasáhla vás?

Zasáhla především mé koncertní aktivity s mojí nově postavenou Kapelou Snů. Album Sně jsem nahrála s úžasným trumpetistou a bubeníkem Oskarem Törökem, pak ho se mnou spoluprodukoval Patrick Karpentski, který nahrál kytary a na koncerty jsem se rozhodla ještě k těmto dvěma pánům vzít Miloše Klápště, který nás doplňuje na basu a mooga. Chybí mi hraní, je to krásná energie, která se přelévá mezi jevištěm a hledištěm, je to duševní potrava, bez které člověk dlouhodobě nevydrží a začíná strádat.

Lidovky.cz: Jste v Česku jednou z mála, pokud ne jedinou, skladatelkou filmové hudby. Jak vypadá život skladatele a muzikanta u nás?

Určitě nejsem jediná skladatelka. Například Vladivojna La Chia dělá filmovku, Dorka Barová, dále jsou skladatelky, které dělají dokumenty, ale je pravda, že nás je sakra málo a že se tak často ta práce k ženám nedostává. Věřím, že i v tomhle se postavení žen bude měnit. Mě psaní muziky, jak k obrázkům, tak i bez, bezmezně baví. Je to moje velké, celoživotní hobby.

Lidovky.cz: Proč je v této branži tak málo žen?

To je asi na dlouhý rozbor a povídání. Těžko se dá k takové problematice vyjádřit několika větami. Předně se asi musíme podívat na postavení žen historicky, tam se leccos vysvětluje. Bohužel. Geograficky, tak to bych řekla, že mám docela štěstí. Další věc bude výchova, ta společenská, pak určité vlastnosti, nemyslím dravost, ale ty, které jaksi více reprezentují to nebo ono pohlaví.

Dále určitá stydlivost, pak společenský model, kdy žena například zpěvačka, je často dříve než zazpívá, posuzována dle zjevu. Ale to se zas já nechci dostat do dalších myšlenkových stereotypů té druhé strany mince. Každopádně výchova a podpora v tom, že žena může být bubenicí, dirigentkou, kytaristkou, nahrávací inženýrkou nebo zvukařkou rohodně pomůže zajeté stereotypy měnit k prospěchu celé společnosti a celistvosti jako takové.

Beata Hlavenková Skladatelka, zpěvačka, pianistka a aranžérka je jednou z nejvýraznějších muzikantek s nezaměnitelným nadžánrovým autorským rukopisem. Vystudovala skladbu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a Master of Music na University of Massachusetts v oboru kompozice, jazzová kompozice a aranžování. Má na kontě 5 sólových alb. Za poslední Sně (2019) získala Cenu Anděl za Interpretku roku. Je autorkou filmové hudby například k filmu Dukla 61 nebo nově k Zátopkovi. Spolupracovala s řadou tuzemských i zahraničních muzikantů, nejdéle pak s Lenkou Dusilovou, se kterou vytvořila projekty Eternal Seekers a Baromantiku. Skládá hudbu pro divadlo, pro děti. Učí na NYU a věnuje se též hudebnímu mentoringu.

Lidovky.cz: Věnujete se i hudebnímu mentoringu. Co se svým studentům snažíte předat?

Pro mě bylo vždy nejdůležitější, když mě můj mentor či mentorka posunuli správným směrem, respektovali moji cestu, nesnažili se mě předělat k obrazu svému, inspirovali mě, zadávali dobrou a smysluplnou práci. A měla jsem opravdu od dětství štěstí na dobré mentory. Snažím se tuhle energii předat dál a po americku řeknu, že si myslím, že se mi to daří. Jednak už dlouhá léta učím na pražské pobočce NYU v Praze (teď bohužel studenty z USA nemáme) a též jsem se věnovala dva roky v rámci Akademie MenArt pod Nadačním fondem Magdaleny Kožené několika tandemům učitel/žák ze ZUŠ z celé republiky.

Lidovky.cz: Co je podle vás nejdůležitější pro úspěch skladatele? Čemu za něj vy sama vděčíte?

Myslím, že to je kombinace řemesla, talentu, otevřenosti, energie tomu vložené, pokory i sebevědomí, flexibility. Též nesporně i v rámci jasného směřování mít vždy otevřené vrátka pro věci nové. A za co vděčím - moc nevěřím na náhody, spíše na to, že člověk dokáže i podvědomě, svým nastavením, věci nějak ovlivňovat. A taky nejsem lenivá!

Lidovky.cz: Jak vypadá váš pracovní den během lockdownu? Na čem aktuálně pracujete?

Pracovní den se změnil v tom, že když jsou doma děti na online výuku, tak se mi den lehce tříští, ale pořád dokážu rychle přepínat do různých pracovně/rodinných módů- i když to není ideální. A moje práce byla v poslední době dost administrativní. Vytvořila jsem si svůj eshop, kde mám CD, LP, design trička s obaly alb, konzultace. E-maily, rozhovory, sociální sítě, dořešení nového animovaného klipu, fotky atd.. Co se týče kreativní části, vytvořila jsem hudbu k nonverbálnímu divadlu, k audioknize s Viktorem Preissem, dostříhala svůj soundtrack pro vydání k filmu Dukla61, dokončila muziku k filmu Zátopek, natočila kousky pro adventní kalendář Strun dětem... A též se připravuji na své nové album, takže píšu hudbu i texty. No a do toho jsme si pořídili pejska Froda.

Lidovky.cz: Se Zuzanou Lednickou rovněž připravujete design triček. Prozraďte nám, o co jde?

Zuzana Lednická ze Studia Najbrt připravuje design mých alb už od alba Theodoros (2013), tedy na čtyřech jsme už spolu dělaly. Studio Najbrt dělá celkový design vydavatelství AnimalMusic, které stojí za mými alby. Zuzana je úžasná a vyjimečně kreativní. Vždy chce slyšet moji muziku už v demo verzích, též znát můj koncept. Obě dvě máme rády věci skryté, takže se v tom krásně doplňujeme. Trika máme v pěti designech, jednak s akvarely výtvarníka a ilustrátora Milana Starého z alba Bethlehem, pak s fotkama Johany Pošové z alba Theodoros, a pak krásnou grafiku z posledního alba Sně.