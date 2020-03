Chytré projekty proti klimatické změně. Vyhrál start-up, který bojuje proti úhynu včel

V únoru proběhlo v Impact Hubu na pražském Smíchově finále prvního ročníku programu Climate Challenge. Zvítězil start-up Forsage, který se pustil do boje s dramatickým úbytkem včel pomocí IT technologií. „Forsage nabízí včelařům sadu senzorů, které měří zvuk, teplotu, vlhkost a váhu úlu. Díky tomu včelař v reálném čase sleduje dění v úlu, především váhový přírůstek medu, stres včel, úbytek zásob,“ říká Petr Vítek, jeden z organizátorů.

Lidovky.cz: Právě proběhlo finále prvního ročníku akceleračního programu Impact Hub Climate Challenge, který má za cíl podpořit projekty bojující s klimatickou změnou. Jak byste zhodnotil průběh prvního ročníku?

Mám radost, že dobře zafungoval design programu. Z 37 přihlášek jsme v září 2019 vybrali 20 projektů na víkendový bootcamp. Po něm jsme pracovali 4 měsíce s 10 projekty, jejichž týmy měly největší potenciál přispět k řešení klimatické krize. Přes postupovou bránu prošlo 6 projektů. Zpětnou vazbu ještě zpracováváme, ale zdá se, že většina projektů ocenila praktické zaměření - pravidelná a detailní práce s mentory a experty, testování svých řešení nebo produktů, ověřování byznys modelu, budování týmu, příprava na jednání s investory, atd.

Osobně to tedy hodnotím velmi pozitivně, i když pro ročník 2020 jsme design programu posunuli ještě dál. Největší radost mi dělá fakt, že spousta lidí chce konkrétně přispět k udržitelnější budoucnosti podnikání, k omezení plýtvání, k cirkulárním řešením, k řešení konkrétních problém. Je nám ctí a radostí, že jim společně s našimi partnery můžeme pomáhat se efektivněji posouvat vpřed.

Lidovky.cz: Kdo všechno se může do programu přihlásit a za jakých podmínek?

Určitě se mohou přihlásit i Češi a Slováci se svými programy, které přispívají ke zmírňování či adaptaci na klimatickou krizi mající pokud možno finančně udržitelný model, skvělý tým a příležitost pro růst svého dopadu na problém, jehož řešením se zabývají. Co se týká formy, program je otevřen startupům, interním firemním projektům, neziskovkám, univerzitním projektům a projektům měst, obcí či krajů. Takže vlastně komukoliv, formě nepřikládáme zásadní význam, důležitější je obsah a tým, který za projektem stojí. Skvělý tým má nejvyšší šanci postavit projekt, který bude mít zásadní environmentální dopad a bude finančně udržitelný.

Lidovky.cz: Do samotného finále se probojovalo šest projektů. Jaké projekty to byly a čím okouzlily odbornou porotu?

Šlo o Cyrkl – burza druhotných surovin plus související služby, Kokoza – pěstování ve městě, komunitní zahrady a kompostování, v akcelerátoru připravovali řešení pro gastroprovozy a developery, Swap Prague – výměna krásných funkčních a čistých přebytků ze skříně i domácnosti, EBUU – cirkulární řešení pro dětské oblečení skrze nákup s garancí zpětného odkupu, Green Cat – chytrá a šetrná reklamní agentura, a konečně Forsage.eco – vzdálený monitoring včelstva. Porota se dívala především na to, jaký progres daný projekt udělal během celé akcelerace, jaký potenciál pro environmentální dopad má a jaký tým, za projektem stojí.

Lidovky.cz: Čím se zabývá vítěz programu start-up Forsage? Byl to i váš favorit? A bylo jeho vítězství jasné, nebo bojoval o nejvyšší příčku s někým dalším až do poslední chvíle?

Forsage nabízí včelařům sadu senzorů, které měří zvuk, teplotu, vlhkost a váhu úlu. Díky tomu včelař v reálném čase sleduje dění v úlu, především váhový přírůstek medu, stres včel, úbytek zásob atd. To pomůže zvlášť méně zkušeným včelařům zlepšit péči o včelstva a zvýšit tak šance na jejich přežití a celkovou prosperitu. Jak známo, včelám vděčíme až za 80 % úrody, i Einstein o včelách mluvil jako o pro člověka nejdůležitějších tvorech na Zemi.

Zároveň až 30 % včel umírá a nikdo přesně neví, čím to je. Tým Forsage chce sbírat velká data a zpřístupnit je pro výzkum tak, abychom mnohem lépe chápali vliv nejrůznějších faktorů na včelstva, mohli pomoci včelařům své včely chránit a tlačit na změnu legislativy. Včelaři tuší, že monokultury, dramatický pokles biodiverzity nebo chemické postřiky včelám nesvědčí, ale bez dat je nemožné to prokázat a protlačit rychlé změny.

V porotě nás nadchlo nejen toto řešení, ale také tým Forsage - jsou to včelaři a srdcaři, tvrdě makají a nemají ego utržené ze řetězu, naopak velmi dobře pracují se zpětnou vazbou, chtějí se učit. Zároveň během akcelerátoru udělali obrovský pokrok. Myslím, že kombinace toho všeho přesvědčila porotu a nakonec i diváky během finálového večera. Ale i bylo to hodně těsné, všechny projekty byly skvělé.

Lidovky.cz: Co si od tohoto programu slibujete?

Trápí nás globální klimatická krize. Je to nejspíš největší systémová hrozba pro lidstvo, které jsme kdy čelili. Chtěli jsme začít u sebe, snažíme se přispět k tomu, co nám říkají vědci, že je nevyhnutelné udělat - zásadně omezit environmentální stopu, zamezit plýtvání, snížit zbytečnou spotřebu, opustit fosilní paliva v energetice atd.

Proto jsme interně přijali řadu opatření - přešli jsme na obnovitelné zdroje elektřiny, získali zero waste certifikaci pro naše provozy, změřili jsme naši uhlíkovou stopu, zásadně omezujeme spotřebu živočišných produktů na našich akcích. A co nejdříve bychom chtěli být uhlíkově neutrální, tzn. zapojit se do offsetů zbytkové uhlíkové stopy, kterou neumíme zatím dál snížit. Jelikož Impact Hubem prochází ročně stovky projektů, rozhodli jsme se vytvořit speciální akcelerační program pro ty s environmentálním dopadem.

V Česku není nedostatek nápadů, chybí nám schopnost je rychle překlopit do implementace, chybí nám spolupráce napříč sektory. Proto vznikl program Climate Challenge. Podařilo se nám najít skvělé korporátní partnery, kteří program financují. Dohodli jsme se ale jen s těmi, kteří to myslí vážně, přijímají spoluzodpovědnost za problémy, kterým dnes čelíme, a kteří už dnes dělají konkrétní kroky. K těmto partnerům jsem přidali další nefinanční partnery, kteří zajišťují odbornou dimenzi programu - jde především o Institut cirkulární ekonomiky a Hnutí Duha.

Poslední ambicí programu Climate Challenge je inspirace a aktivizace. U spousty lidí zprávy a varování vědců, mezinárodních organizací, novinářů nebo neziskovek vyvolávají bezmoc, rezignaci. Je zásadní, abychom přijali, že problém klimatické krize je a že je obrovský a následně přijali zodpovědnost. Spousta lidí rezignovaně čeká, co udělá EU, národní vláda nebo velké korporace. To ale nebude stačit. S programem Climate Challenge chceme pomocí příběhů, jako je Forsage, Cyrkl, Swap Prague nebo Kokoza, přispět k myšlenkám, že už nelze čekat a že i malá skupina rozhodnutých lidí hodně dokáže.

Lidovky.cz: Přihlašování do dalšího ročníku už odstartovalo a zájemci se mohou hlásit do 6. března. Co myslíte, že přinese druhý rok programu?

Doufám, že dobře zafunguje rozšíření na Slovensko. Chceme prohloubit spolupráci mezi partnery a věříme, že nový design programu pomůže více projektům a zvýší pozitivní dopad. Potřebujeme více dobrých zpráv.

Lidovky.cz: Věnujete se vy sám aktivně ekologii a boji s klimatickou změnou?

Ano, snažím se chovat zodpovědně a racionálně. Změnili jsme doma dodavatele elektřiny při stejné ceně. Přemýšlím, že přejdu k některé zahraniční etické bance. Se ženou jsme se dohodli, že máme na míň, tzn. chceme jít cestou minimalismu. Kupovat opravdu jen věci, které jsou nezbytné, užitečné nebo krásné, věci opravovat a používat co nejdéle. A věci, které už nepotřebujeme, vracet zpět do oběhu. Po letech vegetariánství jsem přešel na veganství. Omezil jsem cesty autem, při nevyhnutelném létání se snažím offsetovat.

Změřili jsme si domácí uhlíkovou stopu, letos koupíme offsety. Naše svatba byla co nejvíc zero waste. Jsem členem několika neziskových organizací. Bavím se se svými dětmi i lidmi ze svého okolí o tom, co pro nás znamená klimatická krizi a zásadní rozpad biodiverzity. U voleb se rozhoduju podle toho, zda věřím, že konkrétní politici uvažují dlouhodobě a zodpovědně nejen k životnímu prostředí, ale také k sociálním tématům, která s těmi environmentálními úzce souvisí. Čtu články a dávám si pozor, aby ideologie nezvítězila nad kritickým myšlením. A snažím se užívat přítomného okamžiku.