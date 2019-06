Čůrající pejsek i tramvaj v nebi. Ilustrovaný průvodce Prahou není pouze pro turisty

Nápad na netradičního průvodce Prahou se zrodil v hlavě ilustrátorce Elišce Podzimkové, která k projektu pozvala i novináře Janka Rubeše a Honzu Mikulku. „Myslím si, že v knížce je plno zajímavých míst i pro Pražáka. Samozřejmě je určený především cizincům, ale i já jsem během tvoření průvodce poznala plno skvělých míst, na které mě kluci vzali,“ říká Eliška Podzimková v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Proč jste se v dnešní „digitální“ době, rozhodly vydat průvodce po Praze knižně?

Vlastně jsem s tim přišla za klukama já... Miluju, co dělají online a obecně co dělají pro Prahu. Je důležité upozornit i na negativní věci, které se ve městě dějou, a není jich bohužel málo. Dostala se ke mě nabídka udělat především obrázkového průvodce po Praze a já řekla, že bez kluků to dělat nechci. Když budu mluvit trochu za Janka Kroupu a Honzu Mikulku, prostě si chtěli na ty svoje videa šáhnout. V knížce je plno věcí, se kterými si můžete hrát - třeba ilustrace na foliích, které si z knížky můžete přiložit na jakékoli pozadí a vyfotit si třeba čůrajícího psa na podvodnou směnárnu. Součástí jsou taky QR kódy nalinkované na Honest Guide videa přímo na Youtube. Samozřejmě jsou tam schované i nějaké libůstky, jako Jankova oblíbená rapová klasika PSH - Praha.

Eliška Podzimková Eliška Podzimková je studentkou Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku. V roce 2012 začala pracovat pro Filmovou akademii v New Yorku. Její dokreslené fotografie sleduje na Instagramu přes 60 tisíc fanoušků, jedna z nich se dostala na titulní stranu newyorského deníku Metro



Lidovky.cz: Průvodce má cizincům ukázat ne tak známá místa. Co v knize můžeme najít?

Myslím si, že v knížce je plno zajímavých míst i pro Pražáka. Samozřejmě je určený především cizincům, ale i já jsem během tvoření průvodce poznala plno skvělých míst, na které mě kluci vzali. Jedna z prvních tvůrčích schůzek proběhla v kavárně Tausig v krásné zahradě, s ještě krásnějším výhledem. Nebo například kubistický skvost Dům U Černé Matky Boží mnoho lidí vidělo zvenku, ale uvnitř je obdivuhodná kubistická kavárna a myslím, že mají i kubistický dortík. Pak náš oblíbený Skautský institut, který má adresu Staroměstké náměstí 1. Pivo za normální cenu, atmosféra krásná a prostory zajímavé natolik, že tam můžete strávit půl dne.

Lidovky.cz: Kniha vychází v angličtině i češtině. Chystáte i jiné jazyky?

Je to dost možné. Už teď máme zájemce na čínštinu a francouzštinu. No ať to nezakřiknu...

Lidovky.cz: Kde se dá průvodce koupit?

Určitě na našem eshopu Honest.blog no a pak právě na našich oblíbených místech, jako Skauťák, Roesl kavarna, Vnitroblok, Zetko, a tak dále. A česká verze samozřejmě v knihkupectví. Cestu si k vám určitě najde.