Dá se říci, že vývoj antivirotik je dnes jen otázkou času a peněz, podotýká vědec Konvalinka z Univerzity Karlovy

Praha Jan Konvalinka je „velké zvíře“: kromě toho, že řídí důležitý tým v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (to je ten ústav, kde se zrodily léky proti AIDS), je zároveň prorektorem pro vědu Univerzity Karlovy. Ale nejvíce ze všeho je virolog, který ony podivné struktury zkoumá už čtyřicet let.

Lidovky.cz: Jistý kanadský stevard sám nakazil asi dva tisíce svých partnerů virem HIV, čímž zavlekl infekci do New Yorku a celé Severní Ameriky. Následná epidemie začala decimovat USA a přispěla k tomu, že se farmacie vrhla na antivirotika. Neměli bychom mu dnes vlastně poděkovat?

Svým způsobem máte pravdu, až na pár drobností. Dotyčný nebyl jediný, kdo HIV přinesl. Těch cest bylo víc. Další větví byla homosexuální komunita na Haiti, která přinesla virus do San Franciska. A nebýt Dr. Antonína Holého, v jehož ústavu dnes pracuji, tak toho víme o virech a zejména o látkách proti nim účinným daleko méně.

Lidovky.cz: Ten příběh léků proti HIV a hepatitidě je fascinující...

On se často vypráví jen jako příběh geniálního a trochu podivínského profesora, který studoval viry, které nikoho nezajímaly. Ale ta story je mnohem barvitější. Kupodivu nejpřesněji to vypráví Dejvické divadlo. A víte, kdo je hlavní postavou té divadelní hry?