Dala si rybu a fanoušci ji odepsali. Známou youtuberku ‚pohřbilo‘ nešťastné video

PRAHA Nikdo se to neměl dozvědět. Jeden jediný záběr vyvolal bouři nevole na sociálních sítích. Yovana Mendoza, veganka, která má na Youtube a Instagramu přes tři miliony sledujících uživatelů, byla ve videu své kamarádky přistižena v restauraci na Bali při tom, jak jí rybu. Většina fanoušků mladé youtuberky to vnímá jako podvod a svůj vzor zatratila.

„Cítila jsem se, jako kdyby někdo umřel. Byly to nejhorší dny mého života,“ uvedla Mendoza. Za to, že jako veganka pozřela živočišnou stravu, sklidila ostrou kritiku. „No, víš, někdo umřel. Ta ryba. To je důvod, proč byli vegani naštvaní,“ odpověděla jedna z bývalých fanynek.

Yovana Mendoza, která si říká Rawvana, sdílela na internet přes půl hodiny dlouhé video, kde vysvětlovala, proč přestala být vegankou. Řekla, že ryby konzumuje zhruba dva měsíce kvůli zdravotním důvodům. Předešlé stravovací návyky jí prý působily zažívací problémy a nepravidelnou periodu. Živočišné produkty začala jíst proto, aby zjistila, jestli pomohou jejímu zdraví, vysvětluje youtuberka ve své omluvě.



Tento skandál dostal přezdívku „fishgate“ a má varovat před influencery, tedy lidmi, kteří vytvářejí vliv svým postavením, většinou na sociálních sítích. Tyto osoby často předávají ostatním rady týkající se zdraví a životního stylu, přičemž k tomu nemají žádnou kvalifikaci.