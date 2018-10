Dcera Keiry Knightleyové se nesmí dívat na Popelku. Je genderově nevyvážená, řekla herečka

Los Angeles Americká herečka Keira Knightleyová zakázala své dceři, aby se dívala na některé pohádky od Disneyho. Podle ní filmy jako Popelka nebo Malá mořská víla vykreslují ženy nesprávným způsobem a neukazují dívkám správný vzor. Knightleyová to řekla v pořadu Ellen DeGeneresové, upozornil server BBC.

Ženské postavy v některých pohádkách se podle Knightleyové chovají jinak, než by měly. „Popelka čeká na bohatého kluka, který ji zachrání. To nedělejte! Zachraňte se samy. To je přece jasné,“ řekla Knightleyová podle BBC o animovaném filmu z roku 1950.

„Písničky v Malé mořské víle jsou skvělé, ale nevzdala byste se přece svého hlasu kvůli muži,“ vysvětlila herečka. „Tahle mě zrovna štve, ten film mám opravdu ráda. Ale držím se (původního zákazu),“ dodala Knightleyová.



Herečka, kterou proslavily zejména filmy jako Piráti z Karibiku nebo Láska nebeská, ale zároveň v Show Ellen DeGeneresové zdůraznila, že ne všechny disneyovské příběhy jsou podle ní pro její dceru závadné. Mezi její oblíbené patří například Ledové království nebo snímek Hledá se Dory. Sama Knightleyová hraje Švestkovou vílu v nové pohádce z Disneyho produkce o Louskáčkovi, která bude mít premiéru na začátku listopadu.

Keira Knightleyová není první herečkou, která se vymezila proti chování postav v pohádkách z pohledu zobrazování genderových odlišností. Například Kristen Bellová, která namluvila princeznu Annu z disneyovské pohádky Ledové království, podle BBC už dříve kritizovala pohádku o Sněhurce.

„Pokaždé, když se dodívám se svými dcerami na Sněhurku, ptám se jich: Nezdá se vám divné, že se Sněhurka nezeptala čarodějnice, proč má sníst jablko? Nebo jestli není divné, že princ políbil spící Sněhurku, aniž by s tím ona souhlasila?“ řekla Bellová, podle níž pohádka „posílá dětem špatný signál o fungování souhlasu“.