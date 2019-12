Dělat kosmetiku z šafránu či smetany? Proč ne, říká zakladatel přírodních výrobků

Spolu se svou rodinou vyrábí víno, kosmetiku, ručně sklízí šafrán a stará se o hrozny. V Rakouském Wachau se víno pěstuje přes 2000 let. „Vždycky jsem na vinicích pracoval, už jako malý kluk. Ale protože jsem nejmladší ze čtyř dětí, bylo mi hned jasné, že vinice nepřevezmu. A tak jsem odjel studovat a pracovat do zahraničí a v roce 2014 mi bratr zavolal, jestli se nechci vrátit domů,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Vaše rodina vlastní vinice ve Wachau, které byly založeny před 2000 lety Římany. Jak dlouho v Nikolaihofu vyrábíte víno?

Víno se Nikolaihofu vyrábí téměř 2000 let. Za římské říše měl každý římský voják právo na určité množství vína denně. Ale podle toho, co víme dnes, tak to chutnalo spíše jako ocet a bylo často ředěno vodou.

Lidovky.cz: Máte rodinný byznys. Jak jste si práci rozdělili?

Já jsem vždycky na vinicích pracoval, už jako malý kluk. Ale protože jsem nejmladší ze čtyř dětí, bylo mi hned jasné, že vinice nepřevezmu. A tak jsem odjel studovat a pracovat do zahraničí a v roce 2014 mi bratr zavolal, jestli se nechci vrátit domů. Přijel jsem a společně jsme našli cestu, jak oba pracovat na vinicích, se vším, co nám vinice dávají, ale stále si dělat něco svého – tedy biodynamickou kosmetiku z hroznů.

Lidovky.cz: Jak byste popsal biodynamické zemědělství?

Biodynamické zemědělství podle standardů Demeter certifikací ve zkratce znamená, že musíte splňovat nejvyšší standardy organického pěstování. Kromě toho, že nepoužíváme žádné pesticidy, umělá hnojiva a všechny další toxické látky, pracujeme na tom, abychom přírodu chránili, uchovávali ji pro další generace a staráme se i o to, aby půda byla úrodná.

Lidovky.cz: Jak vaše vína, tak i kosmetika dieNikolai mají Demeter certifikát, který je pro nás celkem neznámý. Co zákazníkovi zaručuje?

Bohužel řada výrobců nazývá vlastní produkt „bio“ nebo „biodynamický“, aniž by pro to měli patřičný certifikát. Já se rozhodl, že aby si náš zákazník byl stoprocentně jistý tím, co kupuje, že budou výrobky certifikovány nejstarším a nejprísnějším certifikátem bio zemědělství Demeter. Demeter má navíc podmínky stejné napříč celým světem. Mimo jiné to znamená, že například pracujete podle lunárního kalendáře Marie Thun. Určitě jsou zákazníci, kteří mají potíže s porozuměním této filozofii nebo se prostě nezajímají o fáze měsíce. Skvělá věc u produktu certifikovaného společností Demeter je, že není nutné plně porozumět všemu, co děláme, ale být si jistý, že nákup produktů certifikovaných společností Demeter znamená nákup produktu nejvyšší kvality plné životní energie.

Lidovky.cz: Co konkrétně ve Wachau pěstujete?

To hlavní, co pěstujeme stovky, možná tisíce let, je víno. Okolí Wachau je jedno z nejvyhlášenějších na pěstování vinné révy na světě. Zvláště to platí pro suchá vína. Kromě toho také pěstujeme meruňky, bezinku a na co jsme opravdu hrdí, tak i první certifikovaný biodynamický šafrán na světě!

Lidovky.cz: Používáte v kosmetice velmi cenné ingredience jako je olej z hroznových jader, smetany a ghí másla. Jak dlouho takový výrobek zůstane čerstvý?

Jsme velice pyšní na to, že nepoužíváme žádný chemické konzervanty. Místo toho pracujeme s naším vlastním alkoholem destilovaným z vína z vlastní produkce, který výborně poslouží jako přírodní konzervant. Neotevřený výrobek tak vydrží tak minimálně 20 měsíců. Jakmile ho otevřete, doporučujeme jej spotřebovat do 4 měsíců.

Lidovky.cz: Na základě čeho jste vybírali suroviny do jednotlivých produktů?

Jakmile začneme vytvářet nový produkt, musíme se nejdříve shodnout na tom, co chceme vytvořit. Pak se podíváme, co nám roste na polích a vinicích a co z toho bude mít největší efekt a blahodárný účinek na pokožku. Například u našeho očního séra jsme přišli na to, že právě slzy vinné révy jsou od nepaměti nejlepší možnou surovinou v přírodě pro péči o citlivou pokožku očí, ale i pro problematickou pleť.

Lidovky.cz: Jedna ze zásad Demeter certifikátu je i balení výrobků. Lze používat pouze recyklovaný plast. Znáte celý ten proces recyklace?

Naneštěstí „greenwashing“ se neděje pouze v kosmetickém průmyslu, ale taky u obalů. Takzvané „bio-plasty“ jsou často daleko horší než standardní obaly, protože jsou vyráběny z rostlin, kvůli kterým se musí například celý deštní prales vykácet. A některé z nich dokonce nejsou ani recyklovatelné. To je důvod, proč jsme strávili téměř 1 rok výzkumem, abychom našli řešení, které je čestné a kde každá láhev není jen dalším plastem a našli jsme 100% recyklovaná láhev vyrobenou v Evropě s evropským recyklačním materiálem.

Lidovky.cz: Chystáte se na nějaké další kosmetické novinky? Můžeme se těšit například na biodynamický deodorant?

Ano, našim cílem je nahradit veškeré produkty v koupelně za ty naše biodynamické. Tělová péče je teď naší hlavní prioritou do budoucna.

Lidovky.cz: Žádný z vašich produktů neobsahuje palmový olej, což je veliká rarita. Co místo něj používáte?

Na jedné straně se snažíme vyhýbat, pokud je to možné, všem těmto přísadám v naší péči. V některých případech stále potřebujeme pomocné látky, k tomu například používáme emulgátor neobsahující palmový olej, který je na bázi řepkového oleje nebo tenzid na bázi kokosového oleje.

Lidovky.cz: Každý den pracujete se svou rodinou. Není to občas příliš osobní? Jak práce ovlivňuje vaše rodinné vztahy?

Myslím, že jsme našli velmi dobrý způsob spolupráce. Pomáháme si navzájem v případě potřeby, ale také s vlastními společnostmi se samostatnými kancelářemi a dostatkem prostoru pro pracovní a kreativní procesy. O víkendech se snažíme scházet mimo pracoviště a strávit nějaký čas s grilováním ve vinici nebo si společně užívat sklenku vína.

Lidovky.cz: Co osobně preferujete. Víno nebo kosmetiku?

Abych byl zdravý zevnitř i zvenku, jsem si jist, že oba jsou v životě velmi důležité. Ale samozřejmě o trochu víc víno!

Lidovky.cz: Myslíte, že lidé hledají – ať už u vína či kosmetiky – spíše kvalitu před kvantitou?

Každý den se přesvědčuji, že čím dál více lidí začíná přemýšlet o kvalitě produktů, které nakupují. U kosmetiky si zákazníci uvědomují, že co dáme na pokožku, se může pokožkou vstřebat, žádný filtr, který by odfiltrovával potenciálně nebezpečné látky nemáme. Všechno se může dostat přímo do krevního oběhu. To je důvod, proč je pro nás tak důležitá každá ingredience, kterou do kosmetiky dáme. V případě našich nových sprchových gelů jsme hrdí nejen na úžasné složky Demeter, které jsou v těchto péči, ale také na všechny látky, které jsme při jejich výrobě nepoužili.

Lidovky.cz: Používáte do kosmetiky smetanu či šafrán, což je velice vzácné koření. Navíc sklizeň šafránu děláte vlastnoručně sami. Jak velká šafránová pole máte?

Pole je vlastně docela malé, něco kolem 200 m2. Ale na tomhle malém políčku pěstujeme kolem 10 000 rostlin šafránu a, v případě dobré úrody, sklidíme přes 20 gramů, což je pro naše účely docela dost.

Lidovky.cz: Jak dlouho taková sklizeň trvá?

Záleží na počasí. Šafrán sklízíme od tří týdnů do dvou měsíců. Tento rok jsme zřejmě trhli rekord, sklízet se dalo celých osm týdnů.

Lidovky.cz: Jaký je největší benefit šafránu pro pokožku?

V našich produktech je použitý hlavně jako silný antioxidant a pro jeho zklidňující efekt u podrážděné pokožky.

Lidovky.cz: Co je podle váš největší problém dnešní doby?

O této otázce jsem hodně přemýšlel a myslím si, že je to chamtivost lidí. Většina problémů, které máme jako lidské bytosti na této planetě, je, že příliš mnoho lidí chce stále víc a víc, aniž by se staralo o dopady na lidské bytí a přírodu. Vědomí toho, že to, co dělám, kupuji nebo mluvím, může mít okamžitý dopad na naši planetu, by bylo prvním krokem k udržitelnější budoucnosti a světu, v němž si budou naše děti stále užívat života.