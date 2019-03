DIANIŠKA: Jsme bardzo blízko sukcesu

„Jsme bardzo blízko sukcesu,“ zní teď často na jevišti Palmovky. V sobotu máme premiéru Fausta, ale nikdo z nás nedokáže s jistotou určit, jakou vzdálenost má u slova bardzo, slavný polsky režisér Klata přesně na mysli.

Kolegové herci pojali podezření, že je to jenom kousíček, a tak konečně založili sbírku pro opuštěná piva a zřídili pokladničku, díky které lze pít za rozumný peníz. Otec zakladatel – Jakub zariskoval a koupil dvě basy. Vrátilo se mu ovšem pouhých 15% z vynaložené investice. Herci jsou kurvy.

Tomáš Dianiška Narodil se v Banské Bystrici. V devatenácti letech odešel ze Slovenska do Prahy, kde v roce 2008 absolvoval herectví na činoherní katedře DAMU. Po ukončení studií nastoupil do angažmá v Divadle F. X. Šaldy v Liberci, kde ztvárnil více než 30 postav. Je spoluzakladatelem a dvorním dramatikem undergroundového a punkového Divadla F. X. Kalby, se kterým se zaměřuje na témata blízká "generaci YouTube". Účinkuje v hip-hopové kapele Pipinky pičo a také jako party DJ. Členem Divadla pod Palmovkou je od září 2014. Pro Studio Palmoffka napsal hru Mlčení bobříků.



Ono to ale opravdu není snadné, když se blíží daňové přiznání a v tyto slunečné dny tráví našinec 10 hodin denně v místnosti bez oken. Zatímco vážený čtenář operuje aortu, učí děti psát velké Ř, nebo řídí tramvaj, já dvě hodiny soustředěně zkouším svítit laserovým ukazovátkem do promítacího plátna, aby má červená tečka evokovala svatojánskou mušku. Jediné, co mě uklidňuje je maketa Tyranosaura-Rexe, mého velkého vzoru, která je s námi na jevišti. Četli jste snad někdy Fausta? Tak jak můžete vědět, že tam opravdu žádný dinosaurus nefiguruje?



Je nelehké mluvit o práci, která bude dokonána až za pár dnů. Jsme bardzo blízko sukcesu. Třeba to divadlo opravdu funguje tak, že když shlédnete naše dílo, prodloužíme vám život a operaci aorty posuneme o pár dnů. Nám to ale pár dnů nejspíš vezme. To jsou spojené nádoby. Zákon zachování energie. Fyzika nepustí. Herci jsou kurvy, ale obětavý. A Kubovi pořád schází 350 korun.