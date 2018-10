DIANIŠKA: Voodoo pro žáky prvního stupně

Potřebuju, aby všichni lidi, co potkám měli třicetivteřinový trailer sami na sebe. Podle něj bych se rozhodnul, jestli s tím člověkem budu ztrácet čas. Jak to, že s tím Google ještě nepřišel? Jsou snad lidi míň než filmy?

Kdybychom měli upoutávky na lidi, určitě bychom do toho ostravského nonstopu nevlezli a ten incident by se nestal.



Mladí a neklidní Jsou mladí, talentovaní a mají kuráž. Navíc mají nadhled a chuť podělit se o střípky svých životů s ostatními. To vše spojuje herce Tomáše Dianišku, Ondřeje Brett a jejich kolegyně Terezu Dočkalovou a Petru Nevačilovou. V novém seriálu serveru Lidovky.cz můžete sledovat jejich kariéru a zážitky. Jak žijí mladí čeští herci?



Zdravím vás z Pendolina. Momentálně se věnuji bohulibé činnosti. Dopoledne jsem za režiséra v ostravské Aréně a večer za herce na pražské Palmovce. Trávím teď hodně času ve vlaku. Myslím tím fakt hodně. 7 hodin denně. To je jako by jste shlédli dvakrát po sobě film Titanic... Jako by jste postupně čekali na 140 cheaceburgrů v Mekáči... Nebo jako by se vám načetla jedna webová stránka na veřejné wifi. Zkrátka sedm hodin. To každodenní cestování je paráda. Člověk se zastaví, zklidní, existuje jen sám se sebou. Cejtím se jako Buddha, akorát s postavou Ježíše. A co je nejdůležitější - mám čas na všetky ty vtipný videa z youtube. Banksyho zkartování obrazu jsem viděl nesčetněkrát. Jak Tramp nastupuje do letadla s toaleťákem na botě, taky. Z pořadu Branky, body, kokoti se dozvím víc, než z AZ kvízu. A pokud neznáte videa TOP SEKRET od kluků z divadla Vosto5,... je potřeba seznámit se s videi TOP SEKRET od kluků z divadla Vosto5.



Tím chci říct, že kdyby prezident rozdával státní vyznamenání v oblasti prokrastinace, ... tak fakt nevím k čemu by mu to bylo.

Kdysi jsem čet takovou knížku. Na její název si nevzpomenu, ale mohlo to být Voodoo pro žáky prvého stupně. V ní se popisoval recept, kde autor radil najít v přírodě kámen, který se vám líbí a takový, aby se vešel do kapsy. Ve svém pokojíčku pak kamínek, umístíte na nejvyšší místo, třeba na šatní skříň. A necháte ho tam rok. Každou noc však musíte vstát z postele a přesně o půlnoci kamínek pootočit. Každou noc, v průběhu 365 dní. Vzbudit se a vyškrábat ke stropu je, zvlášť pro dítě, velkej vopruz, co si budeme povídat. Tím ale do toho šutru vkládáte značnou část své energie. A po roce je vaší sílou tak nasáklej, že z něj vznikne magický předmět, amulet, který plní přání.

Já sice na tyhle ezo, bio, indí, vege, batikované věci nevěřím, ale stejně svou energii vkládám, do železnice. A už se projevují výsledky. Vlaky přestali mít zpoždění. Všimli jste si? Je to moje zásluha. A minule mě jedna usměvavá průvodčí nechala sedět v 1. třídě, jen tak. Stávám se Harrym Potterem Českých drah.

Tomáš Dianiška Narodil se v Banské Bystrici. V devatenácti letech odešel ze Slovenska do Prahy, kde v roce 2008 absolvoval herectví na činoherní katedře DAMU. Po ukončení studií nastoupil do angažmá v Divadle F. X. Šaldy v Liberci, kde ztvárnil více než 30 postav. Je spoluzakladatelem a dvorním dramatikem undergroundového a punkového Divadla F. X. Kalby, se kterým se zaměřuje na témata blízká "generaci YouTube". Účinkuje v hip-hopové kapele Pipinky pičo a také jako party DJ. Členem Divadla pod Palmovkou je od září 2014. Pro Studio Palmoffka napsal hru Mlčení bobříků.



Takže, když našinec konečně vyleze z kupéčka na moravskou půdu s vědomím, že následujících 48 hodin nikam cestovat nemusí, chce si to patřičně užít. Začalo to tím, že na večírku po představení Lidská tragikomedie, na ktrerým byli zástupci všech ostravských divadel (což se v Praze nestane, páč všichni trčíme ve svých klubech), herec Šimon ohlásí, že má narozeniny. Když o pár hodin později v nonstopu jménem Hovna, pouštím z jukeboxu Depešáky, přiřítí se vyfetovanej barman a zpustí nadávky na herce Petra, že co tady jako dělá, ať vypadne, že má divnej ksicht. Petr si to nenechá líbit. A protože byli oba asi o půl metru nižší, než já, dokážu poprvé v životě zabránit rvačce. Moje nově nabyté super schopnosti jsou nezpochybnitelné. Škoda jen, že jsem telepaticky nedokázal zadržet ten půllitr, co vylítl od našeho stolu a trefil barmana do spánku. Když se mu z ucha vyřine krev, sesmolí náš gang dýško a prchá z Hoven rovnou na ranní mši. Celý incident podbarvuje Enjoy the Silence. Ó, jak mnohovrstevnaté.



Takže kdyby měl každý z nás na sobě lištu, kterou bychom mohli kurzorem libovolně zastavovat a přetáčet, bylo by lidstvo šťastnější. Evoluce není u konce. Tohle je další krok. Ale já si stejně víc užiju realitu i když má za sebou tři vykřičníky, pičo!!!